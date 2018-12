Escobar se alista para su último partido

El capitán de The Strongest jugará este miércoles su último partido como futbolista profesional.

El capitán de The Strongest, Pablo Daniel Escobar, se alista para jugar su último partido como profesional en el torneo boliviano ya que este miércoles colgará los botines tras dos décadas de trayectoria.

El futbolista nacido en Paraguay y boliviano desde hace una década, no dará vuelta atrás a su decisión de dejar el fútbol, anunció que está preparado para lo que viene y que espera que la gente esté presente en el juego contra Blooming.

“Siempre voy a estar agradecido con esta institución, con este club que me brindó cosas básicas cuando yo no era nada y cuando no tenía nada. Me brindó la posibilidad de trabajar, de mostrarme internacionalmente en lo deportivo, de tener un techo donde vivir, donde mis hijos puedan estar, la posibilidad de alimentarlos y darles educación, entonces esas cosas son únicas”, dijo Escobar.

Este miércoles Escobar jugará por última vez con la camiseta atigrada de la que es su hombre récord.