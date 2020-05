Escalofriante: futbolista turco mató a su hijo de 5 años y culpó al coronavirus

Cevher Toktaş, volante del Bursa Yildirim Spor, confesó haber asfixiado al pequeño porque “no lo quería”. "No tengo ningún problema mental”, dijo.

El mundo del fútbol se estremeció con la historia que relató Cevher Toktaş, volante del Bursa Yildirim Spor. El futbolista turco, de 32 años, confesó el asesinato de su hijo, de 5 años, quien había sido ingresado el 23 de abril a un hospital de Bursa, en el nororiente de , después de presentar síntomas de coronavirus. Ahí, el progenitor cometió el homicidio.

La confesión del jugador salió a la luz 11 días después de que se confirmara el fallecimiento del pequeño, quien había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El propio jugador se entregó a la policía tras admitir que fue él quien asfixió al menor y que no lo hizo por miedo a la pandemia, sino porque “no lo quería”, según informó el diario Daily Sabah.

"Puse una almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada", reconoció.

Asimismo, explicó que el crimen no tuvo nada que ver con el Covid-19. "Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental".

El citado medio revela que el cuerpo del menor será exhumado para la autopsia y hay grandes posibilidades de que el futbolista -con pasos por Orhangazispor, Merinosspor, Kahramanmaras, Siirtspor, Adiyamanspor y Cankaya FK, entre otros equipos- sea condenado a cadena perpetua (el castigo máximo por ese delito, según las leyes de Turquía).