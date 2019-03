"Es una pena verlo a Dybala tan lejos del arco"

Un excompañero de la 'Joya' criticó el actual rol del delantero argentino de Juventus.

Con sólo observar algún partido de Juventus en la 2018/19, queda claro que Paulo Dybala ya no juega de lo mismo que jugaba en la temporada anterior. Desde la llegada de Cristiano Ronaldo a Turín, al atacante argentino no le quedó otra opción que cumplir otro rol. Y no todos están de acuerdo con su nueva función.

Tal es el caso de Claudio Marchisio, exfutbolista de la Veccha Signora, quien aseguró que el técnico Massimiliano Allegri no está aprovechando al máximo al delantero de la Selección argentina porque lo hace jugar demasiado alejado del área rival.

"Paulo tiene un don innato, es una pena verlo jugar tan lejos del arco", señaló el actual mediocampista del Zenit, en declaraciones a la Gazzetta dello Sport.

El cordobés de 25 años contribuyó con 22 goles y cinco asistencias -en 33 partidos- para la conquista de la de la campaña pasada. Sin embargo, en la actual temporada todo cambió. El ex-Instituto tuvo que retrasarse unos metros en el campo de juego para darle más espacios en el centro del ataque a Cristiano y, aunque se mantuvo como una pieza importante del equipo, sus números ya no fueron los mismos: apenas nueve gritos en 35 apariciones en todas las competencias.

Según Marchisio, es una "vergüenza" que Dybala no se ubique más cerca del arco. "Recuerdo su primer partido con la , contra por la Supercopa de : entró y le dije 'mantente en el área rival', y ese día marcó", contó el experimentado volante.