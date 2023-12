Es oficial: Girona, candidato a ganar LaLiga tras el baile al Barcelona

Mientras el Barça de Xavi sueña con jugar alguna vez como el Girona de Míchel, los de Montilivi asaltan Montjuic para ser líderes tras 16 jornadas.

Fue un repaso de Míchel a Xavi. Fue un baile del Girona al Barça. Lewandowski pudo empatar en el '94 porque esto es fútbol, pero Stuani hizo justicia haciendo el suyo. Fueron cuatro, pudieron ser más. El derbi catalán fue una exhibición visitante en Montjuic, donde el Girona hizo oficial su candidatura al título de LaLiga.

Ya no es exagerado pensarlo. Y no pasa nada por decirlo: el Girona de Míchel aspira a cantar el alirón. Se dice pronto, pero es así. Simplemente porque para ganar hay que jugar bien, y nadie lo hace mejor que ellos en España. Pasaron 16 jornadas y ya son 41 puntos, dos más que el Madrid, siete más que Barça y Atleti. Temporadón. ¿Presión? Eso lo siente un equipo que lucha por la permanencia, y de eso ha vivido siempre el Girona cuando le tocó estar en Primera División.

Acostumbrado a pelear por no bajar a Segunda, el club de Montilivi dio esta noche el paso que le faltaba para presentar su candidatura oficial al título liguero. Hoy no fue sólo el qué, sino el cómo. No ha sido ganar al Barça, sino cómo lo han hecho. En Montjuic, la montaña fue mágica para el equipo que mejor juega al fútbol en el campeonato. El que sólo había perdido ante el Real Madrid. Ganar al campeón vigente lejos de casa es lo único que le faltaba al Girona para postularse como un favorito claro a quedarse con el título, si las lesiones le respetan.

Miguel Gutiérrez les pegó un baile de novela en la primera parte (justo un canterano del Madrid). En la segunda, el 'olé, olé' bajó desde las gradas de Montjuic cuando los de Míchel tocaban el balón con velocidad y precisión. Cada contragolpe era un puñal. "Vamos a pelear por estar ahí. Nos lo creemos porque trabajamos todos y no puedo estar más orgulloso de este equipo y de esta afición", dijo el propio Miguel a DAZN tras el partido.

Al barcelonismo le queda soñar con jugar como lo hace el Girona para ver si remontan la desventaja en la clasificación. La derrota es dura para los azulgrana, pero ya no sólo por los cuatro goles. Vieron de cerca un equipo maravilloso pero que no era el suyo. Una actuación soberbia e inolvidable en un contexto teóricamente adverso como es jugar en casa del campeón para defender el liderato. Alguno hasta habrá sentido envidia, y no está mal. El fútbol del Girona alegra, seas del equipo que seas.