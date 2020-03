¿Es Atlético Nacional el mejor equipo Liga BetPlay?

Los números avalan la campaña del equipo de Juan Carlos Osorio, pero su fútbol sigue muy lejos de lo que espera la hinchada.

La Liga BetPlay I-2020 paró a causa del Coronavirus, dejando a en lo más alto de la tabla tras ocho jornadas y con unos números que lo avalan, hasta la fecha, como el mejor equipo del campeonato.

El conjunto de Juan Carlos Osorio suma 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y una sola derrota, logrando una efectividad del 62%. Además es el equipo más goleador del certamen, con 18 tantos a favor, el que más remata (116), el que más dispara al arco (50) y el de mejor promedio de acierto a gol (16%), números que respaldan el poder ofensivo del fútbol profesado por el técnico risaraldense.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el Verdolaga, pues más allá de sus números espectaculares (aún no se ha enfrentado a sus rivales directos), su fútbol sigue sin convencer. Y es que todo lo que hace bien en ataque (aunque podría ser mejor, si no desperdiciara tantas jugadas claras), lo hace muy mal en defensa. El elenco paisa es el equipo más goleado entre los ocho mejores de la tabla con 11 tantos recibidos, encaja 1,4 por encuentro, y solo ha logrado sacar su valla invicta dos veces en lo que va del campeonato, lo que demuestra sus grandes falencias defensivas.

El cuadro paisa sufre bastante cuando se encuentra con un equipo que sepa aguantar sus embates y le busque la contra, ataca tan desbordado que se desordena completamente en defensa y cuando pierde el balón siempre lo toman mal parado y en inferioridad numérica; además tiene serios problemas para enfrentar la táctica fija, sobre todo con balones cruzados, algo que le costó muy caro el semestre pasado.

Osorio no ha logrado encontrar un equilibrio entre defensa y ataque, algo que sí hizo en su momento el profe Reinaldo Rueda, quien tomó el legado que del mismo Juan Carlos a mediados de 2015 y lo potenció hasta convertirlo en campeón continental, la gran deuda del risaraldense en el Verde.

Así entonces, sería bueno que el Míster aproveche el parate por el Coronavirus para enfocarse en trabajar la táctica fija, los desplazamientos, las coberturas y, sobre todo, la transición de ataque a defensa, su gran karma del último tiempo. Nacional necesita corregir sus errores defensivos si pretende volver a conquistar el fútbol colombiano y el continental.

Los números de Atletico Nacional en lo que va de la temporada