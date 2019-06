Erick Pulgar se ratifica: "Seré el equilibrio del equipo"

El mediocentro de Bologna valoró la compañía en su zona de Charles Aránguiz y Arturo Vidal.

Rico en discurso, claro en sus conceptos y seguro de su titularidad. Erick Pulgar acompañó a Reinaldo Rueda a la conferencia y fue requerido muy pocas veces. En la última pregunta, antes del debut contra Japón, le pidieron reseñar su vínculo en la cancha con Charles Aránguiz y sobre las diferencias que habrá en el rol que ocupará en con respecto al que realiza en . Respondió que "no va a ser mucha diferencia. Bien sabemos que vamos a ser los tres con Arturo y con Charles. Arturo es más ofensivo, más desordenado por llamarlo así. Charles es un mixto y yo, por lo que vengo haciendo, soy más defensivo. Seré el equilibrio del equipo, tanto en ataque como en defensa".

"Teniendo a Charles y Arturo a los lados la tarea se hace más fácil. Son dos grandes experimentados a mi lado, me ayuda mucho, grandes consejos me han dado. En la cancha es donde tengo que hablar. Aquí no sirven las palabras y sí más los actos", complementó sobre sus escuderos de un mediocampo que luce confirmado, que no resiste las dudas que instaló la aparición de Pablo Hernández en la oncena el viernes.

Minutos antes de la confirmación de Pulgar, su entrenador había puesto paños fríos ante la insistencia de los medios de comunicación presentes en la sala. Pese a ratificar el once el miércoles, intentó cerrar todo con una frase cerrada. "La formación ustedes la tendrán en el momento que les corresponde", dijo primero. Al momento en que le pidieron indicar las características de quien debe acompañar a Aránguiz y Vidal, metió más trabas -las que luego el ex destrabó-. "Todos los jugadores deben saber expresarse en las dos fases del juego. Y todos los jugadores que están en la mitad del campo tienen un excelente nivel y saben de solidaridad colectiva", había manifestado el colombiano.

Finalmente, de su presente y de su futuro a nivel de clubes y con La Roja bicampeona, Pulgar reseñó: "Tuve una muy buena temporada en , con mucha confianza de mi entrenador y mis compañeros. No es fácil llegar a ese nivel de ser un dueño de balones detenidos en Italia y todo lo bueno que hice en Italia es momento de llevarlo a cabo en la Selección. Llego con muy buena confianza y seguro de lo que he expuesto. Esta Copa me va a servir para poder mantenerme en el puesto porque solo depende de mí mantenerlo. Puede ser un trampolín par cambiar de aire, pero lo primero es que tenemos que defender el título".

Con esto el mediocentro de comienza una 'nueva era' con Erick Pulgar como eje y Esteban Pavez, titular en el último amistoso, pujando desde atrás junto al Tucu. Atrás quedaron los tiempos de Marcelo Díaz y Francisco Silva, descartados para la competición que arrancó el viernes en .