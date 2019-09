Erick Pulgar: “Mis referentes son Arturo Vidal y Sergio Busquets"

El volante de la Fiorentina declaró su admiración por los dos jugadores del Barcelona. Además, contó detalles de sus características de juego y más.

Esta jornada Erick Pulgar mostró su costado más extrovertido en una entrevista publicada por el medio italiano "La Nazione". Y en diálogo con el medio peninsular, el volante de la reveló su admiración por dos jugadores del : Arturo Vidal y Sergio Busquets.

"De Arturo (Vidal) envidio su rol en el puesto. Puedes encontrarlo en todas partes, lo ves en medio de cada batalla", expuso sobre su compatriota, mientras que sobre el mediocentro español indicó: "También me gusta mucho el estilo que tiene Sergio Busquets. Admiro su tranquilidad y frialdad a la hora de jugar".

Respecto a su puesto en la cancha, el nacido en afirmó que no tiene predilección por alguno en particular: “Me gusta estar y quedarme en cualquier lugar. No tengo un rol predefinido. En , por ejemplo, también jugué delante de la defensa. Soy un mediocampista central, pero también puedo jugar a la derecha, por afuera”.

Tras dos fechas disputadas en la , Pulgar ha convertido dos goles, ambos de penal. En ese contexto, afirmó que “es un desafío para mí mismo. Todo por mi primer error. Pateé en un partido -Bologna y cometí un error. Eso me enojó y desde ese momento me dije a mí mismo que me volvería inmejorable a partir de los 11 metros. Entrené y entreno mucho. Y en Fiorentina, Montella (Vincenzo, su entrenador) me eligió, junto con Boateng, como lanzador”.

Finalmente, comentó sobre sus innumerables tatuajes y su llegada al cuadro "viola". “Nunca los conté, pero son muchos y todos tienen un significado preciso. Es una forma de expresión… En el cuello tengo el nombre de mi madre, frente al de mi abuela. En el antebrazo izquierdo puedes lees una oración”.

“Estaba de vacaciones. Por lo general, no me gusta hablar de fútbol o contratos cuando me desconecto, pero cuando me di cuenta de que Fiorentina hablaba en serio, me entró una terrible ansiedad. Quería saber, quería saber todo y rápidamente”, cerró.