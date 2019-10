Erick Pulgar: “El duelo ante Colombia será un gran desafío”

El volante de La Roja palpitó el cruce de este sábado ante los cafeteros. Además, comentó la clave que lo tiene como figura en la Fiorentina.

Erick Pulgar realizó una conferencia de prensa en Alicante ( ), en la antesala al duelo frente a Colombia por la fecha FIFA de octubre. En ella, anticipó la dura competencia que tendrá La Roja destacando a los delanteros Duván Zapata y Luis Muriel.

"Me tocó jugar contra Duván y Muriel en un - , y son muy peligrosos, así es que debemos tener mucho cuidado con ellos. Están jugando allá en , y ahora serán un duro desafío para nuestros defensas. será un gran desafío para todos", dijo.

El futbolista, con pasado en y , vive un momento estelar en Italia, donde ha destacado en el inicio de la con su nuevo club, Fiorentina, por lo que espera traspasar esa experiencia en la escuadra de Reinaldo Rueda. “Estoy tranquilo. Sé que hice una buena pero debo seguir jugando bien en la Fiorentina para rendir en la Selección“.

“Llevo jugando en la posición que no es la mía en la Fiorentina, pero uno siempre está dispuesto. Eso sirve para moverte en cualquier momento del partido. No me complica jugar con dos o con tres en el medio. Uno termina metiéndose entre los centrales y es lo mismo. No me preocupa”, agregó.

Por otra parte, sobre la opción de comenzar a patear penales en el representativo nacional, como lo hace en el elenco de Florencia, indicó que "me gustaría, pero primero están los años. Seguramente de a poco me iré metiendo en lo que son los penales y los tiros libres. Estoy muy contento en mi club. Los dirigentes, mis compañeros, todos me recibieron muy bien. Tengo en mente seguir trabajando para estar bien acá en la Selección. Lo que vengo haciendo allá, trato de hacerlo aquí", explicó.

Finalmente, sobre el esperado reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal, Pulgar evitó profundizar sobre el tema, sentenciando que "el camarín está bien con la llegada de Claudio, el tema es de ellos y tienen que arreglarlo lo antes posible", cerró.