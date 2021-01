Erick Gutiérrez aún no está apto para el Vollgassfussball del PSV de Schmidt

Los Granjeros tienen una propuesta de juego que demanda una enorme condición física de sus jugadores, algo que por ahora no tiene el mexicano.

En un año pasan muchas cosas. Si no, que se lo pregunten a Erick Gutiérrez, quien no jugaba un partido oficial desde marzo de 2020. El mediocampista se encontró con una realidad completamente distinta en el y con un entrenador que tiene una filosofía muy particular: Vollgassfussball.

Vollgassfussball es un concepto alemán cuya traducción exacta es: futbol a toda velocidad. Es un estilo de juego que muchos le atribuyen a Jürgen Klopp y que actualmente es replicado por varios técnicos formados en la Bundesliga, como es el caso de Roger Schmidt, ahora en el PSV.

Esa es la propuesta que llevó el ex a . Y de esa manera hizo de los Granjeros un equipo que juega con mucha intensidad, independientemente de si está defendiendo o atacando. En este PSV no hay motivos para que un jugador esté parado en el campo de juego.

En un campeonato donde casi todos juegan con un 4-3-3, Schmidt sorprende con un interesante 4-4-2 que juega bastante adelantado. La idea es presionar muy arriba y provocar contextos en los que sucedan varias transiciones en campo contrario y con el espacio necesario para hacer daño.

Todo esto demanda una enorme condición física de los jugadores del PSV. Y es ahí donde Guti tiene un impedimento para recuperar la regularidad de su juego, pues viene de un largo periodo de inactividad que le complicará mucho las opciones de ser una pieza importante en el equipo.

Erick estuvo tres meses fuera de las canchas por una lesión en el tobillo, siendo esta la razón por la que no tiene ritmo de competición. Esto lleva a Schmidt a darle minutos de manera progresiva, para que el mediocampista poco a poco se adapte a la dinámica de los Granjeros.

Tampoco hay espacio en el calendario que le otorgue un margen de maniobra al mexicano. El PSV entra en la etapa de la temporada en la que comenzará a jugar cada tres días, pues pronto comenzará a jugar la Europa League, donde necesita eliminar a Olympiacos para seguir avanzando.

Pese a ello, esta situación no es sorpresa para Schmidt y ya lo ha hablado con Guti. “Hemos hablado mucho. No estaba acostumbrado a un entrenador que habla tanto con jugadores lesionados. Sé lo que necesito para ganarme un puesto", dijo el mexicano sobre su relación con el DT.

El Vollgassfussball le ha dado buenos resultados a un PSV que pelea por las tres competiciones. Sin embargo, Guti todavía no está listo para tener protagonismo en la filosofía de Schmidt. Aún no.