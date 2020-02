Guti: "Por más que lo intentes, no te toman en cuenta"

El mediocampista mexicano hizo un repaso de su actualidad y la comparó con la del Chucky Lozano en Napoli.

Erick Gutiérrez ha perdido algo más importante que la continuidad: la confianza. El mediocampista mexicano no es optimista con respecto a su situación en el , equipo en el que actualmente no cuenta con demasiados minutos en la .

El canterano de hizo un repaso de su momento en y lo comparó con el de Chucky Lozano, quien vive una situación similar en el . Guti considera que tener minutos resulta complicado porque ni siquiera los toman en cuenta.

🇲🇽😕 Tienen una calidad envidiable y así lo han demostrado, pero no están pasando su mejor momento.



¿Podrán Erick Gutiérrez, Diego Láinez, Edson Álvarez e Hirving Lozano volver a brillar en Europa? pic.twitter.com/bVAyFFyMrn — Goal en español (@Goal_en_espanol) January 27, 2020

"Pueden opinar que no juega y se pueden imaginar muchas cosas, pero no saben lo que estás viviendo en el día a día, por más que le eches ganas, no te toman en cuenta. A veces se necesita apoyar al mexicano que está acá", dijo a TUDN.

Más equipos

La temporada de Guti comenzó de la mejor manera bajo la conducción de Mark van Bommel, con quien se había ganado la titularidad. Sin embargo, los cambios a nivel deportivo lo perjudicaron, al punto que últimamente solo juega como recambio.