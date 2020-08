Guti: "Estuve a una firma de volver a México"

El mediocampista mexicano reconoció que estuvo muy cerca de regresar a la Liga MX, debido a los pocos minutos que ha tenido desde que llegó al PSV.

Erick Gutiérrez no ha podido consolidarse en el , sobre todo luego de la salida de Mark van Bommel. El mediocampista mexicano reconoció que esa ausencia de minutos en el cuadro holandés lo llevó a considerar la opción de volver a la , aunque finalmente decidió quedarse a pelear por un puesto en los Granjeros.

“Sí, llegué a pensar en volver al futbol mexicano. Estuve cerca, a una firma prácticamente, pero creo que la pensé muy bien y dije que no podía regresarme así. Porque sé que puedo competir, aunque muchas veces no está en ti. Ahora sigo acá y es como una revancha", reconoció el canterano de al diario Récord.

Guti revela que tuvo contactos con la Selección mexicana, en busca de una orientación que le permitiera tomar una decisión acertada. Fue entonces cuando decidió quedarse en el PSV, equipo con el que actualmente se encuentra realizando los trabajos de pretemporada, pensando en el debut en la ante Groningen.

“Sí, hubo ahí varias personas de Selección que hablaron conmigo, me explicaron que muchos no han tenido buen arranque en Europa, pero al fin terminan desarrollándose bien y me quedé pensando unas horas porque era de rápido ya (negociación para volver) y decidí no ir y estoy contento en ", concluyó el mediocampista.