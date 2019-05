Erick Aguirre: "Difícil decirle que no a Chivas"

Erick Aguirre es uno de los futbolistas que pretende Chivas para el Apertura 2019.

Para Erick Aguirre mediocampista de , sería difícil de rechazar un ofrecimiento de para reforzarlos de cara a la próxima temporada.

Aguirre, de 21 años, se ha visto envuelto en rumores que lo han direccionado con el Guadalajara, donde uno de ellos lo estaría involucrando en la negociación de la compra de los derechos federativos de José Juan Macías por parte del León.

"Si me llaman es muy difícil decir que no, es una gran institución como lo es Pachuca, estoy cien por ciento agradecido con ellos, estoy muy agusto acá, estoy cien por ciento concentrado, (Chivas) es un reto muy duro pero muy bonito para un jugador como yo que me gustan los retos, que me pongo metas", mencionó en el Estadio Universitario, luego del encuentro de vuelta de los cuartos de final ante los Tigres de la UANL.

En el mismo contexto, Aguirre no niega lo que significa el interés de uno de los cuatro grandes del futbol mexicano. "Claro que ilusiona el que tenga interés uno de los clubes más importantes de , ahora es seguir trabajando, por ahora me debo a Pachuca y ya se verá mi futuro si sigo acá, yo estoy muy contento acá".