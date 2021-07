Eric Garcia, en Goal: "Jugar contra dos leyendas como Bonucci y Chiellini sería muy especial"

"No me esperaba venir a la Selección y contar con minutos", confiesa agradecido a Luis Enrique en la previa del España-Italia el central del Barça.

La temporada de Eric Garcia (Barcelona, 20 años) está acabando con la felicidad del verano. Su negativa a renovar por su sabida marcha del Manchester City al Barcelona provocó que Guardiola le castigara sin los minutos que en otra situación hubiera disfrutado. Sólo disputó 858, suficientes sin embargo, pese a las críticas, para que Luis Enrique apostara por él también para la Eurocopa.

Por la edad y las gafas de pasta, que se retira para las fotos, el reciente fichaje recuerda a un estudiante en su charla con Goal. Se confiesa contento por los 143 minutos en dos partidos (Eslovaquia y Croacia), ambos como titular, que ha tenido en su primer gran torneo de selecciones y habla de las posibilidades españolas, amenazadas por Italia en la semifinal del martes (21:00 horas, 'Telecinco'), y, en clave azulgrana, de Laporta, Koeman o Messi.

¿Cómo se enteró de la convocatoria?

Entrenando. Habíamos jugado el día de antes, estábamos recuperando y nos lo dijeron. Juanma Lillo me hizo una señal como de que estaba dentro y, cuando acabó la sesión, vinieron y nos felicitaron a los cuatro [él, Laporte, Rodrigo Hernández y Ferran Torres].

¿Le sorprendió, tras una temporada en la que había jugado tan poco?

Tenía la duda porque es verdad que no he jugado mucho, pero el míster siempre había demostrado mucha confianza en mí. Cuando vi que estaba me puse muy contento. Estoy muy agradecido a Luis [Enrique].

¿Qué supone Luis Enrique en su carrera?

Estoy muy agradecido por la confianza que me demostró desde el principio. Todos los jugadores quieren jugar, pero mi situación era la que era y venir aquí y contar con minutos es algo que no esperaba. Cuando juego, por ello, intento devolverle la confianza.

"Luis Enrique y Guardiola son bastante parecidos"

¿Se parece a Guardiola?

Son bastante similares, con la misma idea de juego: salida de balón, presión, mensaje claro que se transmite claro y rápido al equipo…

¿Cómo se siente más a gusto, en una defensa de tres centrales o de cuatro?

Realmente, me da igual, Donde me diga el míster, ahí hay que cumplir.

¿De quién está más cerca en la concentración en su primera Eurocopa, con los del Barça?

Vamos todos juntos, esa ha sido una de las claves. El equipo ha estado muy unido desde el principio, con las ideas muy claras. Se vio desde el primer día, en los entrenamientos. Con Pedri, Ferran [Torres], Dani olmo… Los jóvenes que hemos tenido la suerte de compartir la Sub-21 y la Sub-19 sí que vamos un poco juntos, pero nos mezclamos todos.

¿Qué le dice Busquets, que también es un líder en el Barcelona?

Hablamos un poco [del Barça] al principio, cuando llegué, pero ahora no mucho. Estamos muy concentrados en la Eurocopa, que por ahora es lo más importante.

¿Le ha escrito Piqué?

No, no he hablado con él.

¿Y Sergio Ramos?

Tampoco. Todos sabemos lo importante que es…

Sabe bien lo que es jugar en Wembley.

España jugó contra Inglaterra allí al principio con Luis Enrique, muchos han estado. Es muy especial. Con el City hemos tenido la suerte de jugar alguna que otra final ahí y ahora, con gente, será un poco más especial si cabe.

"No he hablado con Koeman"

¿Es el mejor estadio en el que ha estado?

No le puedo decir porque tampoco he jugado en muchos, pero sí que es uno de los más. Imagino que con gente lo será aún más.

Italia está muy bien arriba. ¿Quién le parece que se la puede liar más?

El conjunto, en general. Están jugando muy bien, como nosotros, un fútbol de tiki-taka. Tienen jugadores muy interesantes tanto en el medio del campo como arriba, en la defensa ya conocemos a los centrales y los laterales son bastante ofensivos. Tendremos que estar muy atentos porque no es que tengan alguna superestrella, pero todos son muy buenos, por lo que es más peligroso aún si cabe.

Bonucci con 34 años, Chiellini con 36… y usted con 20.

Jugar contra dos leyendas como Bonucci y Chiellini sería muy especial. A lo largo de las temporadas han demostrado lo buenos que son y siguen al máximo nivel con la edad que tienen, demostrando cada día que son de los mejores.

¿Es lo que más destaca de Italia?

Será una de las claves, sí. Tienen la experiencia de que han vivido estos momentos varias veces, pero en líneas generales tienen muy buenos futbolistas, son peligrosos ofensiva y defensivamente.

¿Ha hablado con Laporta y/o con Koeman?

Con Laporta, en la presentación. Con Koeman, no.

"Ojalá pueda compartir vestuario con Messi"

Con todo esto que está saliendo de las cuentas y los problemas con el límite salarial, ¿tiene alguna duda de si el Barcelona le podrá inscribir?

El artículo sigue a continuación

No sabía nada [de que las cuentas estén así].

¿Cree que renovará Messi?

Ojalá que sí. No hace falta que hable de lo bueno que es, el mejor jugador que ha habido nunca. Ojalá pueda compartir vestuario con él.