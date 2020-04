"Era difícil pensar que van Dijk iba a ser de los mejores"

Magnasco recordó la etapa de ambos en el Groningen entre 2012 y 2013.

Stefano Magnasco compartió camarín con Virgil van Dijk en la temporada 2012-2013 de la . La primera de Stefano y la última de Virgil, que siete años después de dejar es el mejor defensor del planeta. El chileno conocía de su calidad, pero no se esperaba tantos éxitos para su ex compañero.

"van Dijk se veía que tenía mucha calidad desde el principio, pero de ahí a pensar en que iba a llegar a ser de los mejores defensas del mundo como lo es ahora, era difícil pensarlo. Al igual que como se ve en la cancha, era muy serio en el día a día y en realidad así son la mayoría de los holandeses por su forma de ser, no son como los latinos que es todo mucho más cercano"

La frase del lateral de en As recuerda la etapa de ambos en el Groningen, el primer equipo que compró al campeón vigente de la . Fue al Willem II, que lo formó. En aquel curso, Groningen remató séptimo, a 33 puntos del campeón , y el Twente los eliminó en el playoff que entregaba los cupos a la siguiente , que ya sin van Dijk pero con Magnasco fue un objetivo cumplido en la 2013-14, al dejar en el camino a Vitesse y AZ tras otro séptimo lugar.

Más equipos

"Fue increíble la experiencia de irme a jugar a Holanda, imagínate con 19 años pasé de estar viviendo con mi papá a irme a vivir solo a otro país, significó un cambio muy potente para mí, pero que me ayudó mucho a crecer como persona y también como jugador", relató Magnasco.

Sobre su desafío más difícil antes de volver a la UC por 190 mil euros (equipo con el que ganó 7 coronas) fue marcar a Mertens, crack del que en ese entonces jugaba para el Eindhoven: "Me tocó jugar contra Memphis Depay, Bojan. Pero yo creo que el que más me costó marcar en Holanda fue a Dries Mertens, que ahora está en el Napoli. Fue de esos partidos en que uno llega a sufrir. Además, me tocó jugar contra van Bommel, que uno cuando era chico jugaba play con él y ahora estaba en la cancha jugando contra él, en su despedida más encima. Uno veía los últimos 15 minutos de ese partido en el estadio y era increíble".

Juntos en acción

Solo por liga, cuando coincidieron Magnasco y van Dijk en los Países Bajos, el chileno completó 1.449 minutos y el ex y (que lo vendió a los Reds por 85 millones de euros) 2.961 de 3.240 posibles, ya que se lesionó en la caída a manos del NEC Nijmegen, lo expulsaron contra ADO Den Haag y no estuvo en la visita al PSV, que fue exactamente como relató Magnasco: ganó 5-2 el local con goles de Matavz, Mertens, van Bommel y Lens (2). En la visita del PSV al Mobility, celebró por 1-3 con goles de Hutchinson, Mertens y Depay. Esa noche Magnasco salió al 80. Le había tocado marcar a Mertens y Jetro Willems. Y acababa de entrar Depay, que en el 84 hizo el 3-0.