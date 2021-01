Enzo Pérez: "A partir de mañana veré qué hago y qué piensa mi cabeza"

El volante sacó pecho y destacó cómo jugó River ante Palmeiras, no quiso referirse a las polémicas por el VAR y puso en duda su futuro.

No hubo milagro, pero porque el destino así lo quiso. River fue una tromba en San Pablo, superó ampliamente a Palmeiras, pero los detalles le impidieron lograr la hazaña. El 3-0 en el Libertadores de América finalmente fue decisivo y el Millonario, que mereció más, se impuso por 2-0, pero no le alcanzó. Y en eso eligió hacer el foco Enzo Pérez.

"Hay un gran cuerpo técnico, hay un gran staff, hay cabezas dentro del plantel que son ganadoras... Nunca nos hemos conformado con nada. Hay que seguir de esa manera. Hoy no nos alcanzó, pero nos vamos con la cabeza bien arriba", aseguró uno de los referentes. "Quedamos eliminados con nuestro juego, con nuestra identidad. Si había una manera de quedar afuera, era esta", agregó.

Por otro lado, eligió no referirse al trabajo de los árbitros y, particularmente, del VAR, que le anuló un gol y le arrebató un penal: "De los árbitros no voy a hablar... porque no es bueno. Nosotros nos vamos con la conciencia tranquila. Ellos sabrán lo que hicieron".

Para finalizar, no dio certezas cuando le consultaron sobre su futuro, aunque dejó abierta la puerta para una posible salida: "No lo sé. Tengo contrato, voy a analizar con mi representante y a partir de mañana veré qué hago y qué piensa mi cabeza"."Siempre hay propuestas, no solamente a mí sino a todo el grupo por lo que hemos demostrado en estos años", concluyó, en declaraciones a ESPN.