Entrevista con Gallardo: la relación entre el proyecto y las victorias de River

El Muñeco se sincera: sin triunfos, no hay propuestas a largo plazo. Aunque aclara, también, el rol de las derrotas.

Marcelo Gallardo ostenta uno de los títulos más difíciles de conseguir en el fútbol argentino y que nada tiene que ver con lo deportivo: es el DT que hace más tiempo está en un club de Primera División. ¿Cómo se sostiene su proyecto en River? El Muñeco lo explica en esta entrevista exclusiva con el sitio de la CONMEBOL Libertadores.

- ¿Cómo es la fábrica de estímulos de Gallardo? ¿Cómo se alimenta?

- Es muy fácil. Formo parte de una institución que tiene mucho prestigio y que demanda permanentemente. Es sinónimo de estar alerta todo el tiempo porque es algo que me estimula: el hecho de estar en el lugar en donde estoy. Me estimula para seguir evolucionando como profesional.

- Tu proyecto en River ocurre en un momento de la historia en que los proyectos a largo plazo parecen puestos en discusión o no prevalecen, ¿por qué el tuyo dura?

- Los proyectos suelen respetarse mientras ganás. Así de fácil y de claro. No creo que haya proyectos de dos, tres, cuatro o cinco años que se sostengan si uno no gana. Entonces, me parece que, partiendo de esa base, uno entiende que para establecer proyectos, para seguir vinculado a algunos lazos fuertes, hay que sostenerse con victorias.

- ¿Cómo digerís vos la derrota?

- Es parte de la enseñanza permanente. Cuando perdés es donde realmente aprendés. Es el momento en que te frustrás, en el cual te desilusiónás. Es el que masticás bronca. Eso tiene que ver con la derrota. Generalmente, uno analiza muy poco la victoria. Las derrotas te pegan duro. Ahí empezás a crecer. Las derrotas te dan un baño de humildad tremendo. Ahí está el equilibrio. Hasta dónde te tienen que golpear las derrotas y hasta dónde llega la felicidad de la victoria.



-¿Cómo se hace para que la victoria no te golpee?

- La mejor medicina a una buena victoria es una derrota. Ese es el antídoto. Y nosotros tenemos que convivir todo el tiempo con el ganar y con el perder. Porque está dentro de las reglas del juego. Uno no gana siempre. El que cree que gana siempre no existe. Es una irrealidad. Cuando tenés una gran victoria, disfrutala porque puede venir una gran derrota.

- ¿Te seguís formando como entrenador?

- Sí, todo el tiempo.

- ¿De qué manera?

- Busco estímulos de los cuales ir aprendiendo. Hoy los entrenadores, por suerte, tenemos un gran caudal de información al alcance de la mano. Eso nos sigue capacitando. Después está en uno. A medida que vas creciendo, vas agarrando algunas cosas que pueden ser de utilidad y dejás otras que, por ahí al principio, las tomaba por querer abarcarlo todo. Tampoco podés llenarte de tanta información porque después tenés que saber canalizarla y transmitírsela a los jugadores. Hay que darle a los jugadores una selección específica de esas cuestiones.