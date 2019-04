Entrevista con Gallardo: ¿qué tiene que tener un jugador para estar en su River?

El Muñeco explicó qué es lo que busca en sus futbolistas: no todo es talento para el DT...

El ojo clínico de Marcelo Gallardo es una de las grandes ventajas que ha tenido River a lo largo de los últimos años con él al mando. Cada refuerzo que llegó, no solo rindió desde lo futbolístico, sino que también le dejó buenos dividendos a la institución. Pero, ¿qué es lo que observa el Muñeco a la hora de elegir a sus intérpretes? Él mismo lo explica en esta entrevista exclusvia para el sitio oficial de la CONMEBOL Libertadores.

- ¿Hay que querer al jugador?

- Primero hay que respetar al futbolista y a través del respeto se puede llegar a todo. Se puede llegar a querer, a no querer también, pero siempre y cuando haya un respeto.

- ¿Qué le mirás a un jugador para que venga a jugar a River?

- Sus condiciones futbolísticas, primero, y también sus condiciones humanas, claramente.



- ¿Cómo convencés a tus jugadores de que presionen?

- Es una búsqueda hacia un estilo. A mí me gusta que los equipos tengan esas variables en el juego. Que sepan interpretar los momentos. En un partido de fútbol hay muchos momentos. Pueden ser favorables o desfavorables. Hay que saber interpretar cuáles son los momentos favorables y cuáles no. Dentro de los momentos favorables, me gusta que tome la iniciativa y, cuando tomás la iniciativa, me parece que es mucho más corto el camino hacia la victoria si presionás. Entonces, partiendo desde esa base, me gusta tener la iniciativa desde esa forma. Pero, también, existe la otra. Que es detectar cuáles son los momentos de los partidos y, cuando detectás eso, tenés ese manejo de situaciones que hace que, si en un partido de fútbol tenés la posibilidad de ser vos, el que pone condiciones, tiene que ser de esta manera. Y que los futbolistas se sientan representados en eso. Que sean ellos los que lleven a cabo esa función. Cuando no ponés condiciones, porque a veces los rivales te someten a eso, saber cómo resolver esas situaciones.

- Tus equipos en River han tenido jugadores de buen pie y, a la vez, sacrificados, ¿cómo se hace?

- Es que yo sentía el fútbol de esa manera. Yo era un jugador clásico de cualidades técnicas, con visión del juego, pero sabía que para imponer condiciones tenía que correr. Yo no podía quedarme solo con eso por tener buena capacidad técnica y tener buena lectura del juego. Si no corría, era imposible que jugara. Hoy el fútbol es eso: saber jugar, saber interpretar, ser bueno físicamente. Ahí está la base de un buen equipo. Tener esas cualidades. Por lo menos esa es mi opinión.