Entrevista con Gallardo: los secretos de la final entre River y Boca, revelados por el Muñeco

El DT del Millonario cuenta por qué apostó a una línea de 3 defensores en La Bombonera y cómo influyó en su equipo la mudanza de la revancha a Madrid.

El ciclo de Marcelo Gallardo en River está marcado por los éxitos y la gloria, pero si hubiera que reducirlo a una única imágen no hay ninguna duda sobre la elección: el triunfo sobre Boca en en el Santiago Bernabéu quedará para siempre como el pico máximo del paso del Muñeco por el Millonario. Y en la entrevista exclusiva con el sitio oficial de la , el entrenador contó algunos secretos de aquella final histórica.

¿Por qué eligió jugar con una línea de tres defensores en el partido de ida disputado en La Bombonera?

"Era una buena manera para que nosotros impusiéramos condiciones a través de una posibilidad de atacar por dentro como por fuera, con nuestros laterales avanzados. Podíamos ir por dentro con nuestros atacantes y podíamos ir por fuera cuando no tuviéramos la posibilidad de ir por dentro. Boca era un equipo que nos daba esa posibilidad de jugar de esa manera. Por lo menos, creo los sorprendimos en la primera media hora. Y después yo creo, tras la salida de Pavón, los equilibró un poquito poner un segundo delantero y armar una línea de cuatro en el medio. Eso lo hizo más parejo al partido. Pero la iniciativa la tuvimos esa primera media hora hasta que después se hizo más parejo".

¿Cómo influyó en el plantel y en el desarrollo del partido la mudanza de la revancha a un estadio lejano como el Santiago Bernabéu?

"La vuelta se dio en una situación bastante delicada, después de haber sufrido esa desfocalización de acuerdo a todo lo que había pasado. Ir a jugar a , al Santiago Bernabéu, donde no conocés el terreno, donde había mucha tensión de parte de los dos equipos, hizo que no hubiera buena distribución de la pelota, buena tenencia, no hubo buena calidad de pases y eso no nos permitió avanzar en la primera mitad. Y después, hasta con el resultado en contra, cuando los nervios se fueron diluyendo, el equipo tomó las riendas del partido y esa posibilidad de identificarse con el juego que nosotros veníamos haciendo eso nos llevó a sentirnos más cómodos en el partido".