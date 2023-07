Entrevista a Fernando, jugador del Sevilla, en Goal, sobre su renovación: ”Del Sevilla no me ha llegado nada pero espero continuar aquí”

El brasileño se sincera en Goal.com, habla de la salida de Monchi, de la venta de jugadores importantes o de su futuro en el Sevilla.

Fernando Reges lleva muchas pretemporada a sus espaldas, tantas como para identificar un buen ambiente en el plantel y asegura que este año “tenemos un grupo muy bueno”. El brasileño se sincera en Goal.com, habla de la salida de Monchi, de la venta de jugadores importantes como Bono o En Nesyri o de su futuro en el Sevilla y oferta de renovación que espera del club rojiblanco.



¿Cómo están siendo los primeros días?

Por ahora creo que es un grupo espectacular, tenemos dos jugadores nuevos con mucha calidad y creemos que van ayudar bastante.



Se prepara la pretemporada con una cita fundamental en el horizonte que es la final de la Super Copa de Europa.

Es un partido bonito, un partido muy difícil, complicado, contra un gran rival, pero sabemos que tenemos posibilidad, tenemos buenos jugadores aunque va a ser difícil. Será una final bonita y queremos ser protagonistas también.



También es bonita la temporada que se presenta.

Es una temporada ilusionante, con los mismos retos y otra vez en Champions. Yo estoy muy contento porque son cuatro temporadas y estar en la Champions es un motivo de estar contento. Esperamos hacerlo de una manera diferente en la Champions League y esperamos esta temporada pasar la fase de grupo. Nosotros sabemos que es una competición complicada y difícil, son equipos con mucho poderío y presupuesto superior, pero nosotros queremos hacer un poquito más y queremos superar la fase de grupo y llegar lo más lejos posible. No sabemos qué va a pasar, pero nuestro principal objetivo es pasar la fase de grupo y seguir adelante. Tenemos que saber que nosotros estamos ahí y todo puede pasar.



¿Qué errores no hay que cometer para no repetir lo del año pasado?

Ganar partidos (ríe). No perder partidos por tonterías y por errores infantiles. Vamos a intentar empezar bien para tener tranquilidad.



¿Ganar la Europa League ha devuelto la confianza de la ficción en el equipo?

Quizás sí. Si no hubiésemos ganado la Europa League las cosas serían diferentes, pero con el título la ficción nos mira de otra manera, saben que nosotros tenemos calidad porque un equipo para ganar esa competición tiene que tener calidad. Nosotros venimos con la mentalidad de no repetir la temporada pasada. Esperamos que esta temporada estemos entre los cuatro primeros de la liga.



¿Queda Fernando para rato no?

Sí, yo sigo muy fuerte, haciendo la pretemporada sin problema ninguno y espero continuar aquí. Tengo un año más de contrato y espero seguir aportando y me encanta estar en este club.



Por ti, renuevas, ¿no?

Sí. Del club todavía no me ha llegado nada pero estoy contento y tengo un año más de contrato. Yo recuerdo que cuando tenía tres años de contrato y me faltaban seis meses para terminar mi contrato el club me llamó y renovamos sin problemas ninguno. Me falta un año todavía y no hemos hablado sobre esto pero sigo muy contento y trabajando al 100%.



¿Confías en que el club te llame?

Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa porque las cosas cambian de un día para otro. La temporada pasada, por ejemplo, estaba siendo muy complicada y de repente los dos últimos meses fueron geniales. Las cosas pueden cambiar y vamos a ver qué va a pasar



¿Ha habido alguna oferta de Arabia Saudí?

Oferta oficial no tuve. Claro que es un fútbol que viene con muchas cosas, con mucho dinero, pero conmigo no pasó nada. Si viene algo así vamos a mirar y vamos a pensar pero mientras esté aquí tengo contrato estoy contento y vamos a pesar en el Sevilla. Si viene otra cosa pensamos en otra cosa pero mientras estamos aquí estoy muy contento y muy feliz y pensamos en lo que tenemos que hacer aquí mientras estemos. Aquí tenemos un año de contrato, estoy muy contento en Sevilla, en la ciudad, que espectacular. Entonces vamos a pensar en el Sevilla y en hacer las cosas bien.

¿Te ves retirándote aquí?

Quizás sí, quizás sí. Vamos a ver qué va a pasar. A mí me encanta la ciudad y el equipo y mi familia está muy contenta con la ciudad entonces nosotros estamos muy contentos. Son cuatro temporadas aquí espectaculares y nosotros estamos muy contentos y muy felices.



La marcha de Monchi, ¿cómo la ha vivido?

Yo tenía un cariño muy especial con Monchi por hacer las cosas bien porque es muy sevillista. Yo creo que es una pérdida que nosotros no queríamos tener pero las cosas son así, son como son. Ya no está con nosotros y hay que seguir y pensar hacia delante y desearle mucha suerte.



¿Has hablado con Víctor Orta?

En lo personal. No, todavía no. Le saludé pero nada más, todavía necesitamos hablar más para conocernos.



¿Cómo ves a Mendilibar? ¿Ha cambiado algo?

No, está como estaba desde el principio cuando llegó. Ya quería imponer su manera de jugar y ha demostrado que no quería ‘juguitos’, quería siempre que fuéramos a por nuestro adversario y presionar arriba y continuar con la misma mentalidad de ganar. El Sevilla es un gran club y no puede estar atrás esperando y da igual el rival que tenga enfrente tenemos que presionar siempre e ir por el partido.

¿Qué opinas si el Sevilla tuviese que vender a En Nesyri y Bono?

Cuando el club necesita es lo que hay que hacer. Sabemos que son jugadores con mucha calidad, que nos ayudan bastante, que aportan siempre, pero si el club tiene problemas y tiene que vender no hay otra, hay que vender. Nosotros nos quedamos un poco triste si se van, pero creemos que el Sevilla va a contratar a otros jugadores con potencial para ayudarnos.