Entradas para Chile - Cuba: cómo comprar, dónde y precios

La ANFP dispuso de una preventa especial para un público especial. Entérate de cada detalle.

Bajo sistema Puntoticket se pueden adquirir las entradas generales para el amistoso entre Chile y Cuba del 11 de junio en Concepción, según confirmó la ANFP, que inició el proceso de venta el martes 30 de mayo con valores que van desde los 11.000 hasta los 77.000 (CLP).

A la primera etapa de venta solo podrán acceder los clientes del Banco de Crédito e Inversiones, MACH y Líder BCI, mientras que desde la medianoche del viernes 2 de junio las restantes las puede adquirir cualquier persona natural por su vía de pago favorita.

El comunicado oficial:

Preventa exclusiva sólo para Clientes de Banco Bci, MACH y Servicios Financieros LiderBci comprando con Tarjetas de Crédito, Débito o Prepago según corresponda, entre el 30/05/2023 a las 10:00 hasta el 02/06/2023 a las 23:59 o hasta agotar stock del 30% del aforo dispuesto a venta. Para acceder al beneficio se debe ingresar como código los 6 primeros dígitos de tu Tarjeta Bci, MACH o LiderBci y pagar con esa misma tarjeta. La responsabilidad de la entrega y descuentos por servicios no bancarios es de responsabilidad del comercio que lo ofrece, no cabiéndole responsabilidad a Bci en ello, ni en la ulterior atención que se demande. No aplica para Tarjeta de Crédito Bci Visa Corporate. Máximo cuatro (4) cantidad de tickets por cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.



PRECIOS