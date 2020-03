El entorno extraño terminó por contagiar a Raul Jiménez contra Olympiacos

El delantero del Wolves estuvo lejos de su mejor versión, sacando un resultado que sabe a poco.

Por increíble que parezca y pese a la delicada situación que se atraviesa el mundo con el coronavirus, la no ha cesado actividades, cruzándose este jueves Olympiacos y en los octavos de final.

El partido tuvo una atmósfera extraña, debido a que no hubo público en las tribunas del Estadio Giorgios Karaiskakis. Seguramente esta será la última noche de futbol europeo en un buen tiempo, ya que poco a poco los campeonatos deciden parar la actividad, priorizando la salud de los protagonistas y no tener multitudes en los inmuebles.

Olympiacos y los Lobos se notaron lejanos a su mejor versión desde el inicio, entregando un partido con mucha menor intensidad de lo que representa una instancia definitiva en la Europa League. La gran carga de partidos pareció afectar a los de Nuno Espirito Santo, abandonando del planteamiento la intensidad y presión alta.

Más equipos

Aunque anotar como visitante representa un aliciente para Wolverhampton, el resultado sabe mal por el trámite del partido, pues disputaron 62 minutos contra un elemento menos. Al minuto 28 Raúl Jiménez hizo una magnífica conducción y cedió el balón a Diogo Jota, que desbordó a un Rubén Semedo que se vio obligado a derribarlo. El árbitro sorprendió y terminó expulsando al defensa portugués, en una jugada que no parecía para tanto castigo.

Posterior a eso, el dominio fue dividido, con los Helénicos mostrándose valientes y propositivos, complicando al máximo a los del Molineaux Stadium, que terminaron igualando el juego fortuitamente al minuto 67, gracias a un disparo de Pedro Neto que llevó desvío de la barrera.

La incertidumbre es amplia, y no se sabe cuándo se disputará el partido de vuelta. Resulta increíble no haber replicado las medidas de otros deportes, destacando que irónicamente el dueño de Olympiacos posee el virus COVID-19. Con el poco espectáculo de hoy, el futbol no ganó.