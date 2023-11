Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid: "Podríamos tener tres Champions League y no tenemos ninguna"

"En estos 12 años no se nos ha pasado por la cabeza a nadie que El Cholo tenía que dejar el Atlético", dice el presidente del Atleti en "Radio Marca".

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha concedido una entrevista a "Radio Marca" para repasar la actualidad del club capitalino.

En ella habló de las renovaciones de Simeone y de las que pueden venir, además de asegurar que el Atleti está en negociaciones para que Mateu Alemany llegue al club para trabajar. Al mismo tiempo, recordó que el conjunto rojiblanco podrí tener "tres Champions, pero no tenemos ninguna".

Estas son las declaraciones más destacadas de Cerezo en "Radio Marca".

La posible llegada de Mateu Alemany. "Lo único que sé es que están en negociaciones para que venga a trabajar al Atlético de Madrid".

La presión de la que habla Xavi. "Soportarla en el fútbol es muy difícil. Cuando la tomáis o la toman con alguien es muy complicado. Comprendo a Xavi, la presión es fuerte. Pero él lleva toda vida con esta presión y le ha ido siempre muy bien. La presión, tal y como está en este negocio, hay que soportarla".

Fenómeno Simeone. "Lo del Cholo en España es un acontecimiento especial, no creo que haya habido muchos entrenadores que hayan sobrepasado los 15 años, creo que ninguno. Él lo va a pasar y lo va a pasar bien y con éxitos. Conozco el caso de Ferguson en United y me parece una historia maravillosa y magnífica. Me parece maravilloso que esa continuidad sea fructífera y sea agradable para todo el mundo, para los socios, directivos, jugadores y todo el mundo que rodea al Atlético de Madrid".

Cómo es El Cholo. "Primero: es una persona trabajadora. Segundo: es un apersona que sabe y le gusta lo que hace. Tercero: es listo, sabe exactamente estar en cada situación como corresponde.Y cuarto, ha llegado a estar tan dentro del Atlético de Madrid, con sus aficionados, con sus jugadores y es muy fácil para él estar en el Atlético de Madrid".

Continuidad. "En los 12 años y los 15 que serán los que vengan no se nos ha pasado por la cabeza a nadie que El Cholo tenía que dejar el Atlético. He dicho y diré que El Cholo estará en el Atlético hasta que él quiera".

Renovación. "El único problema que ha habido ha sido el tema de que se había rebajado el sueldo por continuar en el Atlético de Madrid. Me parece lamentable que se pueda decir eso. Hemos tenido un entrenador que sí, quizás ha sido el que más ha cobrado, pero ha sido el que más títulos nos ha dado. Es verdad que ha sido posiblemente el entrenador mejor pagado del mundo: porque se lo merecía, por los títulos que ganaba y porque todos estábamos con él. Para nosotros estaba bien pagado, que lo hemos podido pagar y que el pagar o no pagar era un tema nuestro, no del público en general. Nosotros somos los que le tenemos que pagar y a nosotros siempre nos ha salido las cuentas y con él más. Es una maravilla el haberle podido pagar todo lo que le hemos podido pagar porque se lo ha ganado y se lo ha merecido".

La renovación de Koke. "No sé cuándo vence el contrario de Koke, pero me imagino que no tendrá ningún problema, al contrario. Intentamos hacer las cosas con cabeza y me imagino que tanto Koke como los que estamos alrededor de Koke sabemos lo que tenemos que hacer".

Objetivos. "Nosotros oñamos todos los años, como todos los equipos, soñamos con intentar conseguir lo máximo. Pero luego la realidad te hace cambiar el sueño. Fuimos campeones de Liga cuando se pusieron los tres puntos, hemos sido campeones de liga cuando no había gente en los campos con la pandemia y ahora podemos ser campeones cuando están los campos llenos. ¿Por qué no?"

LaLiga. "Real Madrid, Barça y Atlético están en la misma parrilla de salida. Nosotros quizás un poquito mejor porque nos falta por jugar un partido y si lo ganamos estaremos muchísimo mejor situados. Es un tema de que la suerte te acompañe. Para mí en el fútbol hay un porcentaje de suerte y luego el saber jugar y el saber estar en un campo de fútbol. Un 30% es suerte... o el que más fresco llegue a final de temporada".

Madrid y Barça. "Para que el Atleti gane LaLiga el que no tiene que fallar es el Atlético de Madrid. Y entonces ya verás como ganamos LaLiga. Me gustaría que esa pregunta se la hicieras a Real Madrid y Barcelona. Que para ganar LaLiga tenemos que fallar nosotros".

Champions."Podríamos tener tres Champions y no tenemos ninguna. ¿Y eso a qué se debe? Porque no jugamos ni mejor o peor que el rival. Uno tuvo más suerte porque marcó más goles o más penaltis y nosotros no porque metimos menos".