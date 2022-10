El Matador aprovechó una ráfaga de inspiración de Armoa en el primer tiempo y se quedó con tres puntos clave en su pelea por entrar a la Sudamericana.

No comenzó bien la gestión de Fabián Doman como presidente de Independiente. En el primer partido oficial del Rojo luego de la asunción del conductor televisivo al frente del club, el equipo de Julio César Falcioni cayó 2-1 frente a Tigre, sumó su segunda derrota consecutiva y confirmó definitivamente que no jugará copas internacionales por primera vez desde que ascendió a Primera en 2014.

Una ráfaga de 180 segundos le alcanzó al Matador para quedarse con los tres puntos gracias al inspirado Blas Armoa, que marcó un doblete entre los 13 y los 16 minutos de la primera parte, sumó su sexto partido consecutivo con presencia en la red y aseguró los tres puntos para un local que volvió a meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2023.

El descuento de Alan Soñora a los 30 del primer tiempo no fue suficiente para el conjunto de Avellaneda, que sabe que cerrará el 2022 con tres partidos en los que no jugará por nada más que por seguir engrosando su Promedio, que recuperó algo de fuerza con la racha de seis triunfos en fila, pero no puede dejarse de lado de cara a la próxima temporada.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

TIGRE - INDEPENDIENTE, GOLES Y MINUTO A MINUTO

¡GOL DE INDEPENDIENTE! Alan Soñora recibió en el punto penal y definió con categoría para el 2-1.

¡GOL DE TIGRE! Tres minutos después del primero, Colidio lo dejó mano a mano y Armoa marcó su doblete.

¡GOL DE TIGRE! Prieto armó un jugadón por izquierda, tiró el centro y Blas Armoa apareció por el segundo palo para abrir el marcador en Victoria.

El encuentro entre el Matador y el Rojo, minuto a minuto.

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Independiente visita a Tigre en la fecha 24 del Torneo de la Liga Profesional 2022 en el estadio José Dellagiovanna.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Tigre - Independiente FECHA Domingo 9 de octubre ESTADIO José Dellagiovanna | Victoria, Buenos Aires, Argentina HORARIO 13:00 (Hora Argentina)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El encuentro entre el Matador y el Rojo será transmitido en Argentina y toda Sudamérica por TNT Sports, señal disponible solo para quienes tienen contratado el Pack Fútbol en sus compañías de televisión por cable.

TNT Sports

Cablevisión 124 (digital) y 604 (HD) TeleCentro 112 (digital) y 1018 (HD) DirecTV 603 (digital) y 1603 (HD)

FORMACIONES

TIGRE

Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prediger; Blas Armoa, Facundo Colidio, Alexis Castro; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

INDEPENDIENTE

Milton Álvarez; Álex Vigo, Sergio Barreto, Juan Insaurralde, Edgar Elizalde; Iván Marcone, Alan Soñora; Damián Batallini, Facundo Ferreyra, Rodrigo Márquez; Leandro Benegas. DT: Julio Falcioni