EN VIVO Online: Wolves vs. Manchester United, por la Premier League

Este fin de semana volvió la acción en la Premier League . Y en el partido que cierra la segunda fecha, medirán fuerzas Wolverhampton y , en el Molineux Stadium. Los Diablos Rojos, que no se clasificaron para la de esta temporada, intentarán seguir con buen pie la competencia doméstica tras su debut triunfal frente al .

Para este cruce Ole Gunnar Solksjaer borró a Alexis Sánchez. Y es que el atacante chileno llegaba al duelo frente a los Lobos sin haber sumado minutos. Incluso el entrenador aseguró que el ariete está atrasado en su acondicionamiento físico, al declarar que “acaba de tener un par de semanas [de entrenamiento], tres ya, así que lleva unas semanas de retraso, pero está muy cerca de formar parte del equipo”.

"Alexis es un profesional, cada día trabaja muy duro y quiere ser parte de esto. Será incorporado gradualmente en más tiempo de juego", avisó el DT noruego. Todo en medio de los rumores que lo dan como incorporación del Inter de Milán.

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez en Europa?

Cabe recordar que en el pasado curso, el Niño Maravilla solo vio acción en 27 partidos , tres en , 20 en Liga y cuatro en Champions, en los que solo anotó dos tantos en los 1.240 minutos que disputó. En 13 de ellos comenzó desde el arranque.

