EN VIVO ONLINE: cómo ver Wolves vs Newcastle por la Premier League en Internet y streaming

El equipo de Raúl Jiménez va por una nueva victoria que le permita seguir escalando posiciones en la tabla.

La Premier League continúa con su actividad y este fin de semana nos ofrece un duelo atractivo entre dos equipos que buscan ser la revelación de la temporada: y Newcastle, quienes vienen de caer en sus respectivos comrpomisos en el campeonato inglés.

Todas las esperanzas de la Manada están puestas en Raúl Jiménez, quien atraviesa un extraordinario momento de forma. El delantero mexicano se lució con un golazo de volea contra y luego hizo lo propio con un cabezazo ante el .

En Goal te presentamos toda la información que debes saber del compromiso:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolves vs Newcastle FECHA Domingo 25 de octubre del 2020 ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 20:00 de (13:30 de Argentin y , 11:30 de y 10:30 )

ALINEACIONES PROBABLES

Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Castro, Neves, Moutinho; Jota, Traoré, Jiménez.

Newcastle:

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 3 ESPN Play México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.