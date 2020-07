EN VIVO ONLINE Wolves vs Arsenal: cómo ver por streaming, Internet y apps

Con Raúl Jiménez en el ataque, los de Nuno buscan seguir peleando por un lugar en la Champions League.

y regresan al fin a la acción en la Premier League, en otro compromiso correspondiente a la reanudación del campeonato luego de tres meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Luego de poco más de tres meses, los dos conjuntos chocan por la Jornada 33.

Raúl Jiménez vive un extraordinario momento de forma, siendo uno de los principales goleadores de la Premier League. El delantero mexicano lleva dos goles desde su regreso y ahora busca confirmar ese buen estado de forma cuando se enfrente ante uno de los rivales más importantes.

Los de la Manada pelean por un cupo en competencias europeas e incluso todavía aspiran a calificar a la UEFA . En tanto, los Gunners quieren una victoria para al menos mantener intactas sus opciones de meterse en la ..

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolves - Arsenal FECHA Sábado 4 de julio del 2020 ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 18:30 de (13:30 de , 12:30 de , y 11:30 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Wolves: Rui Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Neves, Moutinho, Castro; Traoré, Raúl Jiménez y Jota.

Arsenal: Martínez; Cedric, Mustafi, Luiz, TIerney, Ceballos, Torreira, Xhaka, Pepe, Saka y Aubameyang.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

Los Wolves están invictos en sus últimos tres partidos ligueros contra el Arsenal (1V 2E), siendo la última vez que estuvo en una racha similar ante los Gunners entre diciembre de 1973 y agosto de 1975 (5 partidos).

El Arsenal perdió este mismo encuentro la pasada temporada, finalizando una racha de invictos de ocho encuentros ligueros contra los Wolves en Molineux (7V 1E). No pierden dos partidos seguidos a domicilio contra ellos desde febrero de 1975.

El Arsenal no ha ganado en ninguno de sus últimos 17 partidos de la Premier a domicilio contra equipos que han empezado la jornada por encima de ellos (5E 12D), con su último triunfo en septiembre de 2015 contra los que ganaron la competición: el Leicester (5-2).

Los Wolves están invictos en ocho partidos de la Premier League (5V 3E), manteniendo la portería a cero en siete de ellos. De hecho, los Wolves se encuentran en una racha de 405 minutos sin encajar un gol en la competición desde que lo hiciera Serge Aurier con los Spurs en marzo.

El Arsenal ganó su último partido de la Premier a domicilio por 0-2 ante el y busca dos triunfos seguidos lejos de casa en la competición por primera vez desde agosto. Esa victoria ante el Southampton fue la primera vez que los Gunners marcaron dos goles en un choque a domicilio sin encajar en tres años (desde un 0-2 vs Southampton en mayo de 2017).

Los Wolves son el único equipo con un registro del 100% de victorias desde la reanudación de la Premier. De hecho, durante toda la temporada, solo los campeones del han perdido menos encuentros que el Wolverhampton (6).

Los Wolves han marcado el índice más alto de goles en la segunda parte entre los equipos de la Premier esta temporada (73% - 33/45), mientras que también tienen la cantidad más baja de tantos encajados después del descanso (11).

El Arsenal ha ganado cinco de sus últimos siete partidos de la Premier League (2D), uno más que en los anteriores 23 (4V 13E 6D).

El Arsenal se ha visto beneficiado de tres errores de sus rivales que han terminado en gol en sus cuatro partidos desde la reanudación. Los Gunners solo se beneficiaron de cuatro errores en sus primeros 28 partidos de la Premier esta temporada.

Pierre-Emerick Aubameyang, del Arsenal, marcó 22 goles en la Premier la pasada temporada y lo ha hecho en 19 ocasiones esta campaña. Necesita un gol más para ser el segundo jugador Gunner en marcar 20 goles en dos cursos seguidos en la competición tras Thierry Henry (cinco seguidos entre la 2001/02 y la 2005/06).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.