EN VIVO ONLINE: cómo ver Villarreal vs. Barcelona vía streaming por LaLiga 2019/20

El equipo de Lionel Messi no tiene margen de error en su partido contra el Submarino Amarillo.

no tiene margen de error y está obligado a sumar los tres puntos en condición de visitante ante . Los de Quique Setién están cada vez más lejos de , equipo que a primera hora se impuso por la mínima ante Athletic de Bilbao.

El equipo catalán acumula dos tropiezos de manera consecutiva, siendo el empate ante el más reciente de ellos. Sin embargo, no sumar puntos en el Estadio de La Cerámica le serviría el título en bandeja al Real Madrid, puntero con 77 unidades.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Villarreal - Barcelona FECHA Domingo, 5 de julio ESTADIO Estadio La Cerámica HORARIO 23:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Villarreal: Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol, Mario; Cazorla, Anguissa, Iborra, Chukwueze; Alcácer y Moreno.

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Roberto; Riqui, Rakitic, Vidal; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Villarreal no ha ganado en sus últimos 21 encuentros ante el Barcelona en (6E 15D), su racha más larga sin triunfo ante los blaugranas en la máxima categoría, tras haber ganado los tres encuentros anteriores ante ellos (entre 2007 y 2008).

En casa, el Villarreal no ha ganado en sus últimos 10 enfrentamientos en LaLiga con el Barcelona (4E 6D) aunque tres de los últimos cuatro terminaron en empate (1D).

El Barcelona ha perdido en sus dos visitas a equipos de la Comunidad Valenciana en LaLiga esta temporada, vs y , y no pierde en tres encuentros fuera de casa seguidos ante ellos en la competición desde 1960 (tres).

El Villarreal solo ha sufrido tres derrotas en casa en LaLiga 2019/20, dos de ellas ante los dos últimos clasificados ( y ) y es su cifra más baja de derrotas como local a estas alturas de campaña desde la 2015/16 en que solo perdió dos antes de la jornada 34.

Los 70 puntos actuales del Barcelona tras los primeros 33 encuentros de LaLiga 2019/20 (21V 7E 5D) son su cifra más baja a estas alturas de temporada desde la temporada 2007/08 (61 puntos, 17V 10E 6D).

El Barcelona ya ha cometido siete penaltis en LaLiga 2019/20 (seis goles encajados de esta forma), su cifra más alta en una misma campaña de LaLiga desde la 2007/08 (11).

El jugador del Villarreal, Gerard Moreno, ha participado en cinco goles en sus últimos cinco partidos en La Cerámica en LaLiga (tres goles y dos asistencias), solo uno menos que en sus anteriores 13 encuentros en casa en la competición (seis, cuatro goles y dos asistencias).

El jugador del Barcelona, Lionel Messi, ha participado en al menos un gol en cada uno de sus últimos siete encuentros ante el Villarreal en LaLiga (seis goles y dos asistencias).

El jugador del Villarreal, Santi Cazorla, ha participado en un gol en cada uno de sus últimos dos partidos ante FC Barcelona en LaLiga, con un gol y una asistencia.

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha perdido en tres de sus cuatro visitas en LaLiga al Villarreal (1V), las tres últimas, una con y dos al frente del Real .

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica DirecTV DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.