EN VIVO ONLINE: cómo ver UCAM Murcia vs Betis por la Copa del Rey en Internet y streaming

El cuadro verdiblanco debuta en la competición de eliminación directa y varios suplentes podrían tener minutos.

comienza su participación en la contra el UCAM Murcia, un modesto equipo de la Segunda División B de . Los verdiblancos seguramente presentarán algunos cambios en el once inicial para darle minutos a los menos habituales.

Esto puede provocar que Diego Lainez finalmente tenga la oportunidad de demostrar su potencial bajo la conducción de Manuel Pellegrini. El extremo mexicano apenas ha tenido minutos en lo que va de La Liga y su situación parece muy lejos de mejorar.

En Goal te presentamos toda la información que debes saber del compromiso:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO UCAM Murcia vs Betis FECHA Jueves 17 de diciembre del 2020 ESTADIO Estadio de La Condomina HORARIO 15:30 horas de y , 13:30 horas de y 12:30 de

ALINEACIONES PROBABLES

UCAM Murcia: Unai Agirre, Adán Gurdiel, Admonio, Charlie Dean, Johan; Adrián León, Xemi Fernández, Musfafá, Javi Moreno; Pablo Espina y Eneko Jauregi.

Betis: Dani Martín; Montoya, Mandi, Víctor Ruiz, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Lainez, Tello; y Loren.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

LUGAR STREAMING APLICACIONES Sudamérica Directv Sports Directv Sports México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.