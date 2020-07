EN VIVO ONLINE: cómo ver Sheffield United vs. Wolverhampton por streaming y TV, por la Premier League

Los de Raúl Jiménez disputan uno de sus duelos más importantes del curso.

y disputarán un duelo clave en la Premier League, pues ambas plantillas aún sueñan con puestos europeos, teniendo que ganar sí o sí. El partido es correspondiente a la Jornada 30 de la competición.

The Blades marchan en el noveno puesto de la clasificación, con 48 puntos y a dos unidades de . Por su parte, los de Raúl Jiménez están con 52 puntos, a tres unidades del sueño de .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Sheffield United - Wolves FECHA Domingo 8 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Olímpico de Londres HORARIO 19:00 de (14:00 de , 13:00 de , y 12:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Sheffield United: Henderson; Egan, Basham, Robinson; Baldock, Berge, Norwood, Osborn, Stevens; McBurnie, McGoldrick.

Wolverhampton Wanderers: Rui Patrício; Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss; Matt Doherty, Rúben Neves, João Moutinho, Jonny Castro; Adama Traoré, Raúl Jiménez y Diogo Jota.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.