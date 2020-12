EN VIVO ONLINE: Sheffield United vs. Everton, por la Premier League 20/21

Sin James Rodríguez por quinto partido consecutivo, perdiéndose de lo que resta del año, el equipo de Carlo Ancelotti visita al en una jornada más de la Premier League.

viene de tres victorias consecutivas en Liga y la eliminación en la Copa de la Liga, pero sabe que una victoria ante el último del campeonato lo podría llevar hasta el segundo lugar de la tabla.

: Pickford; Holgate, Mina, Keane, Godfrey; Gordon, Davies, Doucouré; Iwobi, Sigurdson, Calvert-Lewin.

Sheffield: Ramsdale; Baldock, Basham, Egan, Robinson, Stevens; Ampadu, Osborn; McGoldrick; Burke, Brewster.

