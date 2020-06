EN VIVO ONLINE: cómo ver Real Sociedad vs. Real Madrid vía streaming por LaLiga 2019/20

El conjunto blanco necesita una victoria para alcanzar al Barcelona en la cima del campeonato español.

y han sido de los mejores equipos en toda la temporada de La Liga. Ambos se miden en el Estadio Municipal de Anoeta con el objetivo de conseguir tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por sus respectivos objetivos en el campeonato español.

El equipo de Zinedine Zidane viene de conseguir una contundente victoria ante , rival al que venció por 3-0. Los blancos vienen con buen ritmo tras al reanudación de La Liga y ahora esperan prolongar ese buen momento en una de las visitas más complicadas que tienen.

Luego del tropiezo de , el Merengue necesita sumar de a tres para alcanzar el liderato y depender de sí mismo en la pelea por el título. Sin duda, buena parte de las posibilidades del Real Madrid pasan por conseguir una victoria en el partido de la Jornada 30.

Más equipos

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Real Sociedad - Real Madrid FECHA Domingo 21 de junio del 2020 ESTADIO Estadio Municipal de Anoeta HORARIO 22:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Real Sociedad : Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Oyarzabal y Willian José.

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde, Kroos, Modric; Hazard y Benzema.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Real Madrid ha ganado ocho de sus últimos 10 partidos ante la Real Sociedad en (2V) aunque los donostiarras han vencido en dos de los últimos tres.

Tras tres derrotas seguidas en casa ante el Real Madrid en LaLiga entre 2016 y 2017, la Real Sociedad se impuso en el último enfrentamiento a los blancos como local en la competición, 3-1 en mayo de 2019.

Con Zinedine Zidane como entrenador, el Real Madrid solo ha perdido en una de sus 12 visitas al País Vasco en LaLiga (10V 1E), precisamente ante la Real Sociedad (3-1 en mayo de 2019).

El Real Madrid es el rival ante el que más partidos ha perdido la Real Sociedad en su historia en LaLiga (82, como ante el Barcelona) y ante el que más goles ha encajado (316).

La Real Sociedad ha marcado al menos un gol en sus últimos 16 encuentros como local en LaLiga (10V 3E 3D), su racha más larga anotando en casa en la máxima categoría desde los 28 que enlazó entre octubre de 1992 y febrero de 1994.

El jugador de la Real Sociedad, William José, ha participado en al menos un gol en cada uno de sus últimos tres encuentros ante el Real Madrid en LaLiga (dos goles y dos asistencias).

La Real Sociedad es el rival al que más veces ha visitado en LaLiga el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, sin conseguir marcarle en su estadio (5PJ).

Mikel Oyarzábal ha participado en un gol cada uno de sus últimos tres encuentros con la Real Sociedad en el Reale Stadium en LaLiga, anotando un tanto y dando dos asistencias.

Dos de los últimos tres goles del Real Madrid fuera de casa en LaLiga los han anotado jugadores que salían del banquillo: Lucas Vázquez y Jovic, ambos en el encuentro ante el pasado mes de febrero.

Imanol Alguacil ha dirigido cuatro encuentros en todas las competiciones ante el Real Madrid, tres en LaLiga y uno en , y ha ganado tres de ellos. Como jugador solo ganó uno de sus 10 encuentros en todas las competiciones ante los blancos (3E 6D).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.