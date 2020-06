EN VIVO ONLINE: cómo ver Real Madrid vs. Mallorca vía streaming por LaLiga 2019/20

El conjunto blanco necesita una victoria para mantenerse como líder del campeonato español tras el triunfo del Barcelona.

se adueñó de la cima de y sabe que no tiene margen de error. Luego del triunfo del Barcelona ante el Athletic, el Merengue buscará volver a sumar de a tres para mantenerse en lo más alto de la clasificación cuando reciba al , equipo que llega al Alfredo Di Stéfano tratando de dar la sorpresa para seguir luchando por la permanencia.

El equipo de Zinedine Zidane viene de conseguir una importante victoria como visitante ante la , rival al que venció por 2-1. Los blancos vienen con buen ritmo tras la reanudación de La Liga y ahora esperan prolongar ese buen momento en una presentación clave para sus aspiraciones.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Real Madrid - Mallorca -FECHA Miércoles 24 de junio del 2020 ESTADIO Estadio Alfredo Di Stéfano HORARIO 22:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Mendy, Militao, Varane, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Rodygo, Benzema, Hazard.

Mallorca: Reina; Sastre, Xisco, Raillo, Sedlar, Gámez; Dani Rodríguez, Baba, Feba, Lago Júnior y Abdon.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Real Madrid solo ha perdido uno de sus últimos nueve encuentros ante el Mallorca en LaLiga (7V 1E), aunque fue el último disputado, 1-0 en Son Moix en la primera vuelta esta temporada.

El Real Madrid sufrió ante el Mallorca en octubre su primera derrota en LaLiga 2019/20, solo una vez ha perdido los dos encuentros de una misma campaña liguera ante los baleares, en la 2000/01 entrenado por Vicente del Bosque y Luis Aragonés como técnico de los baleares (0-2 en casa y 1-0 fuera).

El Real Madrid ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos ante el Mallorca como local en LaLiga (1D), tras haber perdido tres de los cuatro anteriores ante los baleares en casa en la competición (1E).

El Mallorca ha perdido en seis de sus últimas siete visitas a equipos madrileños en LaLiga (1E), tras haber logrado dos triunfos seguidos ante ellos a domicilio en 2012 (en enero ante el y en abril ante el ).

Fuera de casa, el Mallorca solo ha ganado uno de sus últimos 19 partidos en LaLiga (3E 15D), 1-2 ante el el pasado mes de marzo, y se ha quedado sin marcar en 10 de ellos.

El Real Madrid no conoce la derrota tras sus primeros 15 partidos en casa en LaLiga 2019/20 (11V 4E) y la última vez que llegó a estas alturas de temporada sin derrotas como local fue en la 2016/17 en que no perdió hasta su 17ª partido en su feudo.

Desde la reanudación de LaLiga este mes de junio, Eden Hazard ha dado una asistencia en cada uno de los dos encuentros que ha disputado con el Real Madrid en casa en LaLiga (dos asistencias en total).

El jugador del Mallorca, Salva , ya ha marcado cuatro goles en LaLiga 2019/20, igualando su mejor registro en una misma campaña en la máxima categoría (también cuatro en la 2013/14 como jugador del Real ).

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha marcado en sus últimos tres encuentros en casa ante el Mallorca en LaLiga (un gol en cada partido).

En el encuentro de la primera vuelta de LaLiga esta temporada ante el Real Madrid, el jugador del Mallorca, Lago Junior, anotó su primer gol en la máxima categoría, en su único enfrentamiento con el equipo blanco en la competición hasta el momento.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.