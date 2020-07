EN VIVO ONLINE: cómo ver Napoli vs. Roma vía streaming por LaLiga 2019/20

Los Azzurri reciben a la Loba en uno de los partidos más atractivos de la Serie A.

es uno de los equipos más en forma en la , concretamente desde la reanudación del campeonato luego de cuatro meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Ahora, los Azzurri tienen la misión de sumar de a tres ante un rival directo como la .

El equipo de Gennaro Gattuso, campeón de Copa tras imponerse en los penales contra la , viene de caer ante el y necesita recuperarse cuanto antes para seguir con ociones de meterse en los puestos de competiciones europeas.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Napoli - Roma FECHA Domingo, 5 de julio ESTADIO Estadio San Paolo HORARIO 22:45 de (16:45 de , 15:45 de , y 14:45 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Lozano.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y Rai Italia ESPN Play México ESPN y Rai Italia ESPN Play

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.