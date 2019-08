EN VIVO ONLINE: México - Argentina, en partido por los Panamericanos

El Tri Sub 23, de la mano de Jaime Lozano, enfrenta su segundo partido en Lima ante la albiceleste

La Selección mexicana Sub 23 enfrenta su segundo partido en los Juegos Panamericanos 2019 frente a su similar de .

Luego de empatar con Panamá por 1-1 en su debut en la competencia, el Tri no deberá dejar escapar más puntos si quieren clasificarse a las semifinales y pelear por la presea dorada.

No se puede olvidar que algunos equipos de la no cedieron futbolistas, por lo que el Jimmy tuvo que echar mano de juveniles o futbolistas que no son habituales en sus equipos.