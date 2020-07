EN VIVO ONLINE: cómo ver Liverpool vs. Chelsea en streaming y TV, por la Premier League

Los Reds levantarán el título en casa, mientras los Blues deben ganar si desean mantener esperanzas de Champions.

La Premier League está por finalizar, y tiene su duelo más emocionante de la Jornada 37 en el Anfield. El campeón recibirá al , en un duelo entre dos equipos con realidades muy distintas.

Los Reds están muy lejos de su mejor versión, y en las últimas semanas han dejado escapar puntos. Sin embargo, esta noche recibirán el título, por lo que seguramente los de Klopp tendrán una motivación extra. Por su parte, Chelsea necesita sumar puntos para asegurar su puesto en .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Liverpool vs Chelsea FECHA Miércoles, 22 de julio ESTADIO Anfield HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

LAS ALINEACIONES PROBABLES

Liverpool utilizaría a Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andy Robertson; Fabinho, Naby Keita, Gini Wijnaldum; Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino.

Por su parte, Chelsea saldría con Kepa; Reece James, César Azpilicueta, Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Marcos Alonso; Jorginho, Mateo Kovacic; Willian, Olivier Giroud, Mason Mount.

¿CÓMO LLEGAN?

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.