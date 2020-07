EN VIVO ONLINE: cómo ver Liverpool vs. Burnley por streaming y TV, por la Premier League

Los Reds van por una victoria que les permita mejorar sus extraordinarios registros en el campeonato inglés.

La temporada culminó para el , que luego de quedar campeón solamente pelea por mejorar sus números en la Premier League. Ahora, los Reds reciben en Anfield Road a , equipo que ya está salvado y no tiene ningún objetivo a la vista.

El equipo de Jürgen Klopp, que viene de vencer con autoridad a , marcha en lo más alto de la tabla de posiciones con 92 unidades. Con cuatro partidos por delante, Liverpool todavía puede alcanzar la marca de los 100 puntos que obtuvo en su mejor año.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Liverpool-Burnley FECHA Sábado, 11 de junio ESTADIO Anfield Road HORARIO 16:00 de (11:00 de , 10:00 de , y 09:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Origi.

Más equipos

Burnley: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Carlie Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Vydra y Rodriguez.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Brighton ha ganado dos de sus cuatro partidos de la Premier tras la reanudación (1E 1D), tantos como en los anteriores 18 (2V 8E 8D). Los Seagulls buscan dos triunfos seguidos en la competición por primera vez desde noviembre.

El Liverpool ha ganado 29 de sus 33 partidos de la Premier esta temporada. Si ganan al Brighton, alcanzaran los 30 triunfos más rápido que cualquier otro equipo en la historia de las ligas de fútbol inglesas con el Man. City ostentando el actual récord en la 2017/18 (en 35 partidos).

El Brighton ha perdido los cuatro de sus anteriores partidos de la Premier contra equipos que comenzaron la jornada en primera posición. Su última victoria ante el eventual líder de la clasificación fue en diciembre de 1980, ganando al por 1-0 con gol de Michael Robinson.

El Liverpool no ha visto puerta en ninguno de sus últimos cinco partidos a domicilio en todas las competiciones (1E 4D). No marcan en las últimas siete horas y 42 minutos lejos de Anfield. Solo una vez en su historia han estado más encuentros sin ver puerta a domicilio: 8 en abril de 1992 con Graeme Souness.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.