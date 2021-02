EN VIVO ONLINE: Leeds vs. Everton, por la Premier League 20/21

El equipo de Carlo Ancelotti visita al Leeds United de Marcelo Bielsa para intentar recuperar los puntos que perdió de manera sopresiva ante Newcastle en la jornada anterior.

Everton venía de tres victorias consecutivas y un empate, tanto por Liga como por Copa, hasta el traspié en casa con las Urracas, por lo que ahora la motivación es doble, buscando puntos que los vuelvan a acercar a puestos de competición europea.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Doucouré, Gomes, Sigurdsson; Rodríguez, Richarlison, Calvert-Lewin.

