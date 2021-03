EN VIVO ONLINE: Everton vs. Manchester City, por la Copa FA 20/21

El equipo de Carlo Ancelotti recibe al Manchester City de Pep Guardiola para definir un clasificado hacia las semifinales del prestigioso torneo inglés.

Everton no atraviesa un buen momento, pues viene de dos derrotas en la Premier y con muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez, Pickford, Olsen y Doucouré, entre otros.

Everton: Virginia; Coleman, Holgate, Mina, Godfrey; Gómes, Allan, Digne; Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin.

⚠️ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! ⚠️ 🔵 Your Everton team to face Man City… #EmiratesFACup #UTT pic.twitter.com/ndCFy8IjAM

Manchester City: Steffen; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan, Bernardo; Sterling, Foden, Jesus.

Your City line-up to take on the Toffees! 🙌



XI | Steffen, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Aguero, Rodrigo, De Bruyne, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/On0G403BiT