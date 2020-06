EN VIVO ONLINE: cómo ver Espanyol vs. Real Madrid vía streaming por LaLiga 2019/20

El equipo de Zidane necesita una victoria para consolidarse en la cima del campeonato español.

tiene una gran oportunidad para escaparse con el liderato, luego del tropiezo de contra el de Vigo. Los de Zinedine Zidane necesitan conseguir los tres puntos en su visita ante el , equipo que vive un terrible momento y está obligado a sumar de a tres para alejarse del descenso.

El equipo Merengue viene de conseguir una importante victoria como local ante , rival al que venció por 2-0. Los blancos, hasta el momento, solo registran victorias en La Liga desde la reanudación del torneo después de tres meses de inactividad por la pandemia de coronavirus.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Espanyol - Real Madrid -FECHA Domingo 28 de junio del 2020 ESTADIO Cornellà-El Prat HORARIO 22:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Espanyol: Diego López; Javi López, David López, Calero, Didac; Darder, Víctor Sánchez, Marc Roca, Embarba; Wu Lei y Calleri.

Más equipos

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Isco; Vinicius, Benzema, Hazard.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

No ha habido un equipo que haya ganado más veces a un rival en la historia de que el Real Madrid al Espanyol (103V 33E 35D).

El Real Madrid solo ha perdido un partido de los últimos 24 de LaLiga contra el Espanyol (20V, 3E). Solo cayó en febrero de 2018 en el RCDE Stadium por 1-0 con gol de Gerard Moreno en el último minuto.

El Real Madrid empató 0-0 en su visita al Camp Nou en LaLiga esta temporada y nunca ha cosechado dos 0-0 seguidos a domicilio ante equipos catalanes en su historia en la máxima categoría.

El Espanyol ha marcado al menos un gol en cada uno de sus últimos 10 partidos como local en LaLiga (14 tantos en total) y no enlaza 11 o más marcando en casa en la competición desde una racha de 14 entre noviembre de 2004 y mayo de 2005.

Ningún equipo ha marcado más goles que el Real Madrid desde el reinicio de la de LaLiga en el mes de junio (10) con un promedio de 2,5 por partido. Se trata de una media superior a la que tenía antes del parón del parón de marzo (1,81).

El Real Madrid es el equipo que más goles ha marcado en el segundo tiempo en la presente edición de LaLiga (35, igual que el FC Barcelona) y se enfrenta al Espanyol, equipo que más ha encajado en este periodo (32).

El Real Madrid ha marcado un gol de penalti en cada uno de sus dos últimos desplazamientos en LaLiga, Karim Benzema ante el Real y Sergio Ramos frente a la .

Sin contar goles en propia meta, Adrián Embarba ha asistido tres de los últimos cinco goles del Espanyol como local en LaLiga, incluidas dos asistencias en el partido ante el el pasado 13 de junio.

Incluyendo el doblete de la temporada pasada, Karim Benzema ha participado en cinco goles en LaLiga contra el Espanyol en el RCDE Stadium en sus últimas cinco visitas (cuatro tantos y una asistencia) después de no hacerlo en sus tres primeros compromisos.

Abelardo Fernández, entrenador del Espanyol, solo ha ganado un partido de los seis de LaLiga en los que se ha enfrentado al Real Madrid (1E 4D), no consiguiendo su equipo marcarle más de un gol a los blancos en cada uno de estos partidos (tres en total). La victoria fue con 1-0 con el Alavés la temporada pasada en casa (gol de Manu Garcia en el minuto 95).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.