EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Once Caldas América de Cali por la Liga BetPlay I-2020, cómo ver online por internet o por TV

El reinante campeón quiere recomponer el camino en su visita al Palogrande de Manizales, por la octava fecha del rentado local.

ha tenido un aceptable inicio en este 2020 con varios altibajos en el rentado cafetero, donde ya suma tres fechas sin ganar, algo que buscará cambiar en la octava fecha en su visita al .

Toda la información del partido y las opciones para seguirlo en vivo por televisión y online en internet.

¿CUÁNDO ES?

El partido Once Caldas - América de Cali Fecha Sábado 7 de marzo de 2020 Estadio Palogrande, Manizalez Hora 16:05 (Hora de )

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido tendrá transmisión por televisión de pago a través del canal Win Sports +, a partir las 16:05 (hora de Colombia). En la plataforma de internet Win Sports + Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. Las aplicaciones son compatibles para dispositivos Android e iOS.

NOTICIAS, NÓMINAS Y MÁS

AMÉRICA DE CALI

La Mecha no la pasa nada bien, ya suma cuatro jornadas sin ganar, tanto en Liga como en Copa y necesita recomponer el camino lo más pronto posible. Lo intentará en casa del Once, pero los antecedentes no son muy buenos, según resalta Opta, pues América de Cali ganó solo uno de sus ocho juegos más recientes fuera de casa en Primera A (2E 5D); fue 1-0 ante , en el Cuadrangular del Finalización 2019.

POSIBLE FORMACIÓN: Chaux; Arrieta, Torres, Segovia, Velasco; Sierra, Ureña, Cabrera, Pisano; Vergara, Rangel.

ONCE CALDAS

El Blanco viene haciendo una buena campaña y buscará hacer respetar su patio algo que sabe hacer muy bien ante La Mecha, pues acumula nueve juegos invicto como local ante América de Cali en Primera A (6V 3E). Como si fuera poco aún no perdió en lo que va del Apertura 2020 (2V 5E).

POSIBLE FORMACIÓN: Ortiz; Gómez, Correa, Bueno, Mosquerda; Rodríguez, Guzmán; Londoño, Carreazo, Rojas; Ovelar .

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

AMÉRICA DE CALI

Últimos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA América de Cali 1-1 Liga Betplay 29/02/2020 América de Cali 1-2 Gremio 3/03/2020

