EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Leicester vs. Everton por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 de la Premier League sigue su marcha con un James Rodríguez en que ha deslumbrado con su buen nivel y que ha sido parte importante para que su club esté peleando arriba, alimentando la ilusión de una hinchada que sueña con titulos después de tantos años. En esta ocasión se encuentra con el .

Lastimosamente para Rodríguez, este partido tendrá que verlo desde casa pues Carletto no lo consideró como opción para jugar luego de sufrir una molestia muscular ante , por lo que prefirió no arriesgarlo, siendo el segundo partido en línea que se pierde.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN 2 este miércoles 16 de diciembre a la 1:00, hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

Leicester: Schmeichel; Justin, Fofana, Ndidi, Fuchs; Mendy; Bernes, Tielemans, Maddison, Ünder; Vardy.

