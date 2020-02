EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Junior - Once Caldas, por la Liga Betplay 2020 I, cómo ver online por internet o por TV

El Tiburón recibe al 'Blanco Blanco' en el 'Metro' buscando tres puntos que lo acerquen al liderato.

Junior continúa su camino en la Liga BetPlay 2020-I con la obligación de reivindicar su imagen luego de la dura derrota en Bogotá ante Santa Fe, esta vez recibiendo al .

El Tiburón es octavo en la tabla con 7 puntos, por lo que una victoria le podría representar superar a Pato y Nacional en lo más alto de la tabla. Por su parte, el Once buscará su sgundo triunfo del campeonato en condición de visitante.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet. ¡También lo puedes seguir en directo aquí!

¿CUÁNDO ES?

El partido Junior - Once Caldas Fecha Domingo 16 de febrero Estadio Metropolitano, Barranquilla ora 18:10 (Hora de )

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de Win Sports + el próximo domingo 16 de febrero a las 18:10 hora de Colombia. En las plataforma de internet de Win Sports + Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

NOTICIAS, NÓMINAS Y MÁS

JUNIOR

Del equipo de Julio Avelino Comesaña, Opta nos cuenta que ganó ocho de sus últimos 10 duelos como local vs. Once Caldas en Liga; perdió los dos restantes, incluido el más reciente, 0-1 en agosto de 2019 y solo perdió solo uno de sus 12 partidos más recientes como local en Primera A (9V 2E); el único de ellos que no mantuvo su valla invicta (1-3 ante Tolima).

Posible nómina de Junior: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Germán Mera, Jefferson Gómez, Jeison Ángulo; Didier Moreno, Leonardo Pico, Luis González, Daniel Moreno; Miguel Borja y Teo Gutiérrez.

ONCE CALDAS

Opta indica sobre el Blanco que está invicto en el Apertura 2020; sin embargo, empató tres de los cuatro encuentros (1V).

Posible nómina de Once Caldas: Sergio Román, David Gómez, José Jr, Andrés Correa, Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez, Sebastián Hernández; David Lemos, Marcelino Carreazo y Roberto Ovelar.

ÚLTIMOS PARTIDOS Y PRÓXIMOS COMPROMISOS

JUNIOR

Últimos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA Junior 1-0 Medellín Liga Betplay 2/02/2020 Santa Fe 3-1 Junior Liga Betplay 8/02/2020

Próximos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA Tolima - Junior Liga Betplay 22/02/2020 Junior - Jaguares Liga Betplay 29/02/2020

ONCE CALDAS

Últimos partidos

PARTIDO CAMPEONATO FECHA 0-1 Once Caldas Liga Betplay 4/02/2020 Once Caldas 1-1 Rionegro Liga Betplay 10/02/2020

Próximos partidos