La selección española disputará el primero de los tres partidos de noviembre en Ámsterdam frente a . Será una buena prueba de toque para los choques oficiales que llegan días más tarde de la ante y y un buen partido que sirve para recordar lo ocurrido en hace 10 años cuando ambas selecciones se enfrentaron en la final del Mundial que conquistó .

Holanda y España disputan en tierras neerlandesas un encuentro que estaba previsto para marzo, pero que la pandemia del coronavirus obligó a posponer. Tras el primer amistoso de 2020 ante el pasado mes. La Roja vuelve a afrontar una semana con tres partidos , este amistoso y las dos últimas jornadas de la UEFA Nations League, donde pelea por el primer lugar.

SIGUE EN DIRECTO EL HOLANDA VS. ESPAÑA AQUÍ

Televisión Española

