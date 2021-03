EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Everton vs. Manchester City por Copa FA por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que no podrá contar con James Rodríguez por molestias en la pantorrilla, así como con Pickford, Olsen, Delph, Doucouré y varios más, que dejan debilitado al equipo de cara a la Copa FA.

Los Toffees en esta competición, vienen de eliminar al Tottenham de Mourinho, pero su actualidad en la Premier League no es la más alentadora, por lo que el partido ante el City de Guardiola será una prueba de primer nivel.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este sábado 20 de marzo a las 12:30 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

Everton: Virginia; Coleman, Holgate, Mina, Godfrey; Gómes, Allan, Digne; Sigurdsson, Richarlison, Calvert-Lewin.

⚠️ 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! ⚠️ 🔵 Your Everton team to face Man City… #EmiratesFACup #UTT pic.twitter.com/ndCFy8IjAM

Manchester City: Steffen; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan, Bernardo; Sterling, Foden, Jesus.

Your City line-up to take on the Toffees! 🙌



XI | Steffen, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Aguero, Rodrigo, De Bruyne, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/On0G403BiT