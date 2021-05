EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Aston Villa vs. Everton por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que no podrá contar con James Rodríguez tras haber sufrido una recaida de sus molestias en la pantorrilla, lo que le ha impedido seguir aportando a la temporada del club.

Yerry Mina tampoco podrá presente en el encuentro, pues no se recuperó completamente de una dolencia muscular que le sacó del juego ante el West Ham y que lo vuelve a sacar de las canchas.

Los Toffees volvieron a ser irregulares en sus últimas salidas, pero siguen en la pelea por los puestos de la tabla que darán clasificaciones a copas europeas la próxima temporada.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de ESPN este jueves 13 de mayo a las 12:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Godfrey, Allan, Doucuré; Richarlison, Sigurdsson; Calvert-Lewin.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨@abdoudoucoure16 starts as Carlo makes two changes for #AVLEVE.



COME ON YOU BLUES! 👊 pic.twitter.com/P6l7xE7RLw