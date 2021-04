EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Arsenal vs. Everton por la Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que podrá contar con James Rodríguez tras haber superado sus molestias en la pantorrilla por completo y listo para seguir aportando a la temporada del club.

Yerry Mina no estará presente en el encuentro, pues se recupera de una dolencia muscular que le sacó del juego ante el Brighton y que lo tendrá por fuera por unos días más.

Los Toffees volvieron a ser irregulares en sus últimas salidas, pero siguen en la pelea por los puestos de la tabla que darán clasificaciones a copas europeas la próxima temporada.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de ESPN este viernes 23 de abril a las 14:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

Everton: Pickford; Holgate, Godfrey, Keane, Digne; Allan, Davies, Sigurdsson; Calver Lewis, Rodríguez, Richarlison.

