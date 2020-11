EN VIVO ONLINE: dónde ver Everton - Universidad de Chile por internet en streaming y TV

Este domingo vuelve a rodar el balón para Universidad de en el Campeonato Nacional 2020. Por la vigésima fecha, los azules se miden ante en duelo que marcará el debut de Rafael Dudamel en la banca técnica. Los estudiantiles buscarán volver a los abrazos tras su derrota frente a La Calera que los dejó en el sexto lugar, con 29 puntos. El equipo de Javier Torrente, en tanto, intentará escalar posiciones tras igualar en la pasada jornada ante Deportes . Con el 1-1, los ruleteros quedaron como décimos colocados, con 24 unidades.

El partido se jugará hoy domingo 22 a las 19:15 hora chilena, en el Estadio Sausalito, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso, que pitará César Deischler, será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales, por cableoperador:

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

