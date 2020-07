EN VIVO ONLINE: cómo ver Brighton & Hove Albion vs. Manchester City en streaming y TV, por la Premier League

Goal te cuenta cómo DAZN y las diferentes plataformas transmiten el partido final de este sábado en la liga inglesa 2019/20.

El Brighton quiere amargarle la vida al y, de paso, salvarse del descenso por completo. Pero los Citizens de Josep Guardiola quieren asegurarse de una buena vez el vicecampeonato, que es el mejor puesto al que pueden aspirar pese a que , ya consagrado, sigue pinchando como lo hizo este sábado ante el .

En Goal te contamos de las opciones para mirar este importante duelo, que cierra el sábado de la jornada 35, que en España se puede mirar por DAZN y que incluye una de las últimas chances para que Gabriel Jesus se muestre como el sucedor de Agüero y el discurso marcado de Pep, que indicó en la previa que ser segundo de liga es más importante que ganar la .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO & Hove Albion - Manchester City FECHA Sábado, 11 de junio ESTADIO The American Express Community Stadium HORARIO 21:00 de , 16:00 de , 15:00 de y 14:00 de y

ALINEACIONES PROBABLES

Brighton : Ryan; Lamptey, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Bissouma; Mac Allister; Maupay y Trossard.

Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, David Silva; Bernardo Silva, Gabriel Jesus y Sterling.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO, aunque la transmisión de TV corresponde a ESPN 3. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y DirecTV GO ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.