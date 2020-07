EN VIVO ONLINE: cómo ver Athletic vs. Real Madrid vía streaming por LaLiga 2019/20

Los de Zinedine Zidane podrían alejarse a cuatro unidades del Barça si sacan el triunfo contra los Azulones.

El es el gran candidato a ganar la Liga y sabe que ganar el título depende exclusivamente de sus partidos y no de lo que haga el . Sin embargo, los 4 puntos de ventaja no aseguran aún nada y menos visitando un campo tan temido como es San Mamés ante un que apura sus opciones de que haya competiciones europeas la próxima temporada en Bilbao.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Athletic vs. Real Madrid -FECHA Domingo 5 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Nuevo San Mamés HORARIO 14:00 de (9:00 de , 8:00 de , y 7:00 de y )

ALINEACIONES

ATHLETIC: Unai Simón; Capa, Yeray, íñigo Martínez, Yuri; Muniain, Unai López, Dani García, Córdoba; Raúl García y Williams.

REAL MADRID : Courtois; Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Modric; Rodrygo, Asensio y Benzema.

Más equipos

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El Athletic no ha ganado en sus últimos nueve encuentros ante el Real Madrid en (4E 5D) aunque ha empatado cuatro de los últimos cinco (1D).

En San Mamés, el Real Madrid no ha perdido en sus últimas cuatro visitas en LaLiga (2V 2E), su última derrota fue en marzo de 2015 ante el Athletic entrenado por Ernesto Valverde, con Carlo Ancelotti como entrenador.

Un gol de Aritz Aduriz en marzo de 2015 (1-0) supuso la única victoria del Athletic en casa ante el Real Madrid en LaLiga en sus últimos nueve enfrentamientos (1V 3E 5D).

El Athletic solo ha perdido en uno de sus ocho últimos partidos en LaLiga (5V 2E) y esa derrota fue por la mínima en el Camp Nou contra el FC Barcelona (1-0).

El jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, es el defensa que ha marcado más goles (4) desde el reinicio de las principales ligas europeas esta temporada.

El jugador del Real Madrid, Karim Benzema, ha participado en un gol en cada uno de sus últimos tres encuentros como visitante en LaLiga (dos goles y una asistencia) tras hacerlo en solo uno (una asistencia) en sus anteriores cinco fuera de casa.

El jugador del Athletic, Raúl García, ya ha anotado seis goles como local en LaLiga esta temporada y está a solo uno de igualar su mejor registro anotador en casa en una campaña en la máxima categoría (siete con en la 2011/12 y siete con el en la 2013/14).

El Athletic es el rival ante el que en más goles ha participado en LaLiga el jugador del Real Madrid, Karim Benzema, un total de 16 (11 goles y cinco asistencias).

El Real Madrid es, junto al (0V 1E 4D), el rival al que más veces se ha enfrentado en LaLiga el técnico del Athletic, Gaizka Garitano, sin ganarle nunca (cinco, 0V 1E 4D).

Solo ante el de Vigo (ocho, 6V 2E), ha dirigido más encuentros en LaLiga el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, sin perder ninguno que ante el Athletic (siete, 4V 3E, mismos que ante el , 6V 1E).

*Datos vía: OPTA.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.