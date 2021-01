EN VIVO ONLINE: cómo ver Athletic Bilbao - Barcelona por internet en streaming y TV

Marcelino debuta el mismo miércoles en el que el Barça aspira a entrar en el top 4 de Champions.

Con la altísima expectativa Marcelino, reemplazante de Gaizka Garitano, arranca su era en el de Bilbao contra el de Ronald Koeman, un desafío de altura para ambos. Y es que mientras los vascos ven Europa a 6 puntos de distancia, y no quieren resentir más sus posibilidades en , los culés de Messi y compañía están al frente de una oportunidad de oro: ganando, recortarán los diez de distancia con el y se ubicarán terceros, en el podio, superando así a y . Para no quedarse sin , en este pendiente de Primera División el Barça no resiste otro resultado que no sea el triunfo.

LA PREVIA DE GOAL

El Athletic solo ha perdido uno de sus últimos cuatro partidos ante el Barcelona en LaLiga (1V 2E), dejando su portería a cero en dos de ellos, tras haber perdido los anteriores nueve ante ellos en la competición.

En casa, el Athletic no ha perdido en sus dos últimos encuentros ante el Barcelona en LaLiga, sin encajar gol en ellos (1V 1E), y no enlaza tres o más seguidos sin derrota como local ante los blaugranas desde 2013 (1V 2E).

El Barcelona solo ha perdido en una de sus últimas 17 visitas a equipos vascos en LaLiga (11V 5E), con la excepción de su derrota 1-0 ante el Athletic en agosto de 2019.

El Athletic ha ganado cinco de sus últimos siete partidos en San Mamés en LaLiga (2D), dejando su portería a cero en cuatro de estos cinco triunfos.

El Barcelona ha ganado sus últimos dos partidos como visitante en LaLiga y los dos sin encajar ni un solo gol. La última vez que el cuadro azulgrana sumó tres victorias seguidas sin encajar fuera de casa con un mismo entrenador fue en agosto de 2016 con Luis Enrique Martínez (cuatro).

El jugador del Barcelona, Lionel Messi, ha participado en 23 goles en total en 25 encuentros ante el Athletic en LaLiga (15 goles y ocho asistencias) aunque, en caso de no marcar, igualará su peor racha sin anotar ante los vizcaínos en la competición (cuatro).

El Athletic es el rival al que más veces se ha enfrentado en LaLiga sin haber perdido el jugador del Barcelona, Lionel Messi (25P 19V 6E 0D).

El jugador del Barcelona, Antoine Griezmann, ha participado en 13 goles ante el Athletic en LaLiga (ocho goles y cinco asistencias), más que ante cualquier otro rival (también 13 vs de Vigo), aunque no ha logrado marcar ni asistir en sus últimos tres encuentros ante los rojiblancos en la competición.

Tras participar en un gol en cada uno de sus dos primeros encuentros ante el Barcelona en LaLiga en el Nuevo San Mamés (un gol y una asistencia), el jugador del Athletic, Iker Munain, no ha participado en ninguno en sus últimos tres como local ante los blaugranas en la competición.

Marcelino García Toral debutará como entrenador del Athletic Club en LaLiga. Ninguno de los últimos cinco entrenadores del Athletic ha perdido en su partido debut con el conjunto rojiblanco en LaLiga (2V 3E), desde José Manuel Esnal “Mané” en 2006.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Athletic Club vs. Barcelona FECHA Miércoles 6 de enero ESTADIO San Mamés

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y ONLINE